Старение иммунной системы можно увидеть с помощью простого сканирования

Мало кто слышал о тимусе. Но теперь новое исследование показывает, что пришло время уделить этому больше внимания после того, как выяснилось, что компьютерная томография (КТ) этого забытого органа может выявить старение иммунной системы.Тимус — это небольшой орган, расположенный в верхней части грудной клетки и являющийся домом для незрелых Т-клеток, иммунных клеток, которые вырастают и играют решающую роль в той части нашей иммунной системы, которая адаптируется и реагирует на новых «захватчиков». Это важно, прежде всего, для развития иммунной системы у детей.После полового созревания тимус, по-видимому, рано уходит на пенсию; он уменьшается в размерах и заменяется жиром. В результате этого процесса, известного как жировая дегенерация, он обычно считается неважным во взрослой жизни, но после серии исследований на животных, а теперь и на людях, ученые обнаружили, что это может быть не так.«Мы, врачи, можем оценить внешний вид тимуса практически по всем КТ грудной клетки, но склонны не придавать этому большого значения. Но теперь оказывается, что внешний вид тимуса на самом деле может предоставить много ценной информации, из которой мы могли бы извлечь пользу и узнать больше», — сказал автор исследования Мартен Сандстедт.Исследователи проанализировали 1048 компьютерных томограмм людей в возрасте от 50 до 64 лет, все из которых были участниками шведского исследования сердечно-легочных биоизображений или SCAPIS. Анализ сканирований также учитывал такие данные, как диета и физическая активность, а также исследование иммунных клеток в крови участников.Результаты показали, что у людей с жировой дегенерацией тимуса, как показала компьютерная томография, также наблюдалась более низкая регенерация Т-клеток, что является показателем старения иммунной системы.«Эта связь с регенерацией Т-клеток интересна. Это указывает на то, что то, что мы видим на компьютерной томографии, — это не только изображение, оно на самом деле также отражает функциональность тимуса», — объяснила один из авторов исследования Лена Йонассон.Они также обнаружили, что на внешний вид тимуса влияют и другие факторы, такие как возраст, пол и образ жизни.«Мы увидели огромные различия во внешнем виде тимуса. У шести из десяти участников была полная жировая дегенерация тимуса, которая гораздо чаще встречалась у мужчин, чем у женщин, а также у людей с абдоминальным ожирением. Образ жизни также имел значение. Низкое потребление клетчатки, в частности, было связано с жировой дегенерацией тимуса», — сказал Сандстедт.Понимание внешних факторов, таких как образ жизни, может стать ключом к контролю старения нашей иммунной системы.«Вы ничего не можете поделать со своим возрастом и полом, но на факторы, связанные с образом жизни, можно повлиять. Возможно, удастся повлиять на старение иммунной системы», — предположила Йонассон.

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