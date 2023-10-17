В каких случаях забывать — это нормально и даже полезно для работы мозга

Если у вас плохая память на имена и лица, а еще иногда вы не можете вспомнить, куда положили ключи, — не спешите паниковать. Новые исследования говорят о том, что забывать не менее важно, чем помнить.Многие клиенты приходят к психотерапевту с жалобами на плохую память.Вот типичные примеры:«Мне трудно запоминать даты, дни рождения, годовщины, назначения к врачу. Переживаю из-за того, что своей забывчивостью подвожу окружающих (как мне кажется)».«Постоянно забываю, куда положила ключи, бумажники, телефоны, очки и другие необходимые предметы. Иногда трачу столько времени на поиски, что могу опоздать на работу».«Постоянно забываю имена окружающих, даже если они только что мне представились, и из-за этого все время оказываюсь в неловком положении».Звучит знакомо? К счастью, подобные проблемы вовсе не означают, что с вами что-то не так. Все мы время от времени бываем забывчивы, особенно если речь идет о повседневной рутине. Наш мозг постоянно занят обработкой огромного объема информации, и менее важные детали нередко оказываются упущены. Само по себе это вовсе не признак каких-то серьезных проблем с памятью или мыслительными процессами.Вопреки распространенному заблуждению, мы забываем информацию вовсе не потому, что наш мозг «переполнен». Мозг человека — это сложнейшая динамическая система, которую нельзя напрямую сравнивать с электронными устройствами для хранения информации (такими как компьютеры, телефоны и прочее).Результаты последних исследований указывают на то, что способность забывать — это не недостаток, а, напротив, преимущество нашего мозга. Как это объясняется?Способность забывать информацию стимулирует процессы обучения, позволяя нам адаптироваться к постоянно меняющейся обстановкеМеждународная группа ученых из Канады и Ирландии занимается изучением такого явления, как забывание. Они выдвинули теорию о том, что забывание — это не пассивный, а активный процесс, который постоянно работает в мозге.Согласно этой теории, старые воспоминания не «деградируют» и не «исчезают», они просто воспринимаются как менее значимые и становятся труднодоступны. Постепенно они словно перестают существовать (хотя на самом деле это не так).Наша память хранится в так называемых энграммных клетках — так называют группы специализированных нейронов, которые активируются, реагируя на какие-то раздражители. К примеру, мужчина почувствовал аромат духов, которыми пользовалась его бывшая партнерша. Этот раздражитель активирует определенную группу нейронов, и его мозг заполняет целый поток воспоминаний об этих отношениях. Так происходит, если они расстались недавно.Но проходит все больше времени, у него формируются новые отношения с женщинами, которые пользуются совсем другими видами парфюмерии. Спустя годы тот самый аромат уже вряд ли вызовет наплыв ярких воспоминаний. Они не «исчезли», просто стали менее доступны (раздражитель уже не вызывает значительной активации той группы нейронов), поскольку уже не имеют прямого отношения к его нынешней жизни.Поскольку даже старые воспоминания, видимо, окончательно не исчезают, исследователи надеются, что процесс забывания можно обратить вспятьПо крайней мере, пока мозг остается относительно здоровым. В случае с нейродегенеративными заболеваниями надежд гораздо меньше. Исследования показывают, что болезнь Альцгеймера, например, может нарушать работу естественных механизмов забывания, в результате группы энграммных клеток оказываются практически полностью недоступными для активации, что приводит к необратимой (судя по всему) потере памяти.Последние научные данные показывают, что возможности нашего мозга по хранению информации могут быть почти безграничными. Он постоянно занят обработкой огромного объема информации, поэтому неудивительно, что мы нередко забываем какие-то детали.Но у нас есть возможность ему помочь, переложив часть его «обязанностей» на внешние инструменты — например, установив на смартфон приложение, которое будет напоминать нам не забыть взять ключи или выключить свет. Тем самым мы оставляем мозгу больше свободных ресурсов, которые он сможет тратить на действительно важные задачи — например, обучение новым и важным навыкам.

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