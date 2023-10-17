Настоящий суперпродукт: врач объясняет почему семена льна так полезны для здоровья
Семена льна являются популярной начинкой для мюсли и йогурта, а также часто используются в выпечке. Мелкие зерна не только приятны на вкус, но и очень полезны для здоровья.
Семь причин с этого момента есть льняное семя каждый день
1. Семена льна — настоящие наполнители
Особые слизистые клетки льняного семени могут впитывать огромное количество воды. Это приводит к тому, что семена увеличиваются в желудочно-кишечном тракте в четыре-восемь раз.
"Это надолго сохраняет чувство сытости и предотвращает тягу к еде, а также стимулирует пищеварение. Увеличение объема оказывает давление на стенку кишечника и заставляет ее двигаться", - говорит врач-нутрициолог Игорь Строков
Внимание: чрезмерное употребление льняного семени может иметь слабительный эффект.
2. Семена льна обладают противовоспалительным действием
Семена льна содержат очень высокую долю жирных кислот омега-3, лигнанов (растительных ингредиентов, которые имеют эффект, аналогичный гормону эстрогену) и клетчатки.
"Эти вещества регулируют воспалительные процессы и могут даже снизить риск развития рака, поскольку снижают готовность раковых клеток делиться".
3. Защитите слизистые оболочки
При запорах и воспалениях в желудочно-кишечном тракте льняное семя может облегчить симптомы.
"Слизь семян образует защитный слой на слизистых оболочках желудка и кишечника".
4. Семена льна полезны для здоровья сердца
Семена льна содержат полезные жиры, такие как жирные кислоты омега-3. Они оказывают положительное влияние на здоровье сердца, а также могут помочь при повышенном кровяном давлении.
5. Семена льна делают кожу красивой
Лигнаны, содержащиеся в льняном семени, балансируют гормональные колебания. Они могут обеспечить более чистую кожу.
"Льняное семя стимулирует выработку коллагена в организме – и это оптимизирует цвет лица. Они также могут уменьшить задержку воды".
6. Семена льна содержат магний
Магний важен для мышц, костей и нервной системы, а также содержится в льняном семени. Всего 20 граммов льняного семени могут снизить усталость.
7. Богат белком
Семена льна важны в диете для наращивания мышечной массы. В 100 граммах льняного семени содержится 28,8 граммов белков. Таким образом, семена льна способствуют поддержанию и наращиванию мышечной массы.
"Высокое содержание белка поддерживает наращивание мышечной массы и вашу иммунную систему. Высококачественные аминокислоты и белки положительно влияют на организм".
Вот сколько семян льна вам нужно каждый день
Семена льна имеют довольно высокую жирность.
"Они также обладают слабительными свойствами. Вот почему не следует употреблять более одной столовой ложки в день. Это около 20 грамм".
Чтобы семена проявили свой полный эффект, следует пить достаточное количество воды или несладких напитков перед употреблением и в течение дня. Слишком мало жидкости может вызвать слипание слизистой оболочки кишечника и привести к запору.
Чтобы получить полезный завтрак, просто добавьте в мюсли ложку льняного семени.
Дробленое или цельное льняное семя? Это лучше для тела
Измельченные семена льна действуют лучше, чем цельные, лучше всего растолочь их в ступке незадолго до употребления.
"Льняное масло не только имеет прекрасный вкус в салатах, но и обладает всеми преимуществами льняных семян. Употребление одной столовой ложки льняного масла в день заменяет 20 граммов льняного семени".
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