Липедема: как понять, что на бёдрах не просто лишний жир

Загадочное состояние, известное как липедема, порой может быть недооценено или даже неправильно диагностировано из-за схожести с обычным лишним жиром.Если вас волнует вопрос, связанный с избыточным жиром на бедрах и ногах, обязательно прочитайте эту статью, чтобы получить более глубокое понимание вашего состояния и возможных путей решения проблемы.Что такое липедемаЛипедема — это состояние, при котором жир накапливается преимущественно на бёдрах, голенях и лодыжках и реже на верхней части рук. Такое чаще встречается у женщин.Липедема возникает не из?за лишнего веса, хотя он есть больше чем у половины людей с этим заболеванием. У худеньких девушек контраст между тонкой талией и массивной нижней частью ещё заметнее. При этом на стопах обычно нет ничего необычного, поэтому над ними получается как бы нависающая ступенька.Сначала липедема выглядит как косметическая проблема, но со временем начинает вызывать боль и тяжёлые осложнения:Лимфедему — отёк из?за нарушения лимфотока, при этом кожа становится твёрдой и холодной.Артрозы бедренного и коленного суставов. Из?за повышенной нагрузки они разрушаются. Чтобы не остаться инвалидом, суставы придётся менять.Вальгусную деформацию голеней — искривление ног по типу буквы X.Варикозное расширение вен. Отёк и нарушение лимфотока повышает давление и в кровеносных сосудах, а воспаление в тканях провоцирует воспаление вен. На коже видны извитые толстые тяжи.Нарушение походки. Из?за артроза, болей и большого объёма ног людям сложно ходить как обычно.Почему возникает липедемаИсследователи считают, что при липедеме жировые клетки становятся аномально большими. Они заставляют вырабатываться гиалуроновую кислоту, которая притягивает воду, поэтому ноги кажутся тяжёлыми. Кроме того, туда устремляются воспалительные клетки, которые выделяют вещества, травмирующие кровеносные и лимфатические сосуды. Организм пытается справиться с повреждением, поэтому под кожей образуются похожие на бусины рубцы.Неизвестно, почему так происходит. Скорее всего, дело в определённых генах: липедема передаётся по наследству. Возможно, у женщин с предрасположенностью её провоцируют гормональные изменения, потому что она часто возникает во время беременности, полового созревания, менопаузы или приёма гормонов. Но пока это не подтвердилось исследованиями.Каковы симптомы липедемыДля липидемы характерно:непропорциональное распределение жира на ногах и иногда на руках;ямочки и углубления на коже;боль при надавливании на кожу;синяки и кровоизлияния;варикозно расширенные вены;сосудистые звёздочки;жировые мешочки над и под коленями.Выраженность симптомов зависит от состояния здоровья и стадии заболевания. На первой стадии ноги выглядят нормально, но уже есть изменённый жир. На второй на коже появляются ямки, поэтому она становится мягкой, прохладной и похожей на стёганое одеяло или матрас. На третьей бёдра и колени деформируются, присоединяется лимфатический отёк — на ощупь они кажутся стянутыми и твёрдыми.Как отличить липедему от других состоянийЭто важно, потому что причины неравномерного распределения жира и отёка конечностей могут отличаться. Поэтому и лечение будет другим.От целлюлитаЕго правильное название — гиноидная липодистрофия. Это нормальное состояние для женского тела. Целлюлит (не путайте с одноимённым воспалением подкожно?жировой клетчатки) появляется у 80–90% женщин из?за эстрогенов — половых гормонов — и другого по сравнению с мужчинами расположения «перемычек» из соединительной ткани под кожей.Целлюлит и липедема очень похожи: текстура кожи меняется, становится бугристой, похожей на апельсиновую корку. Но в отличие от липедемы целлюлит — это только косметическая проблема: он никак не влияет на здоровье.От ожиренияЛипедема встречается и у стройных людей, не приводит к повышению давления, диабету и увеличению риска инфаркта и инсульта и не проходит, если просто похудеть. А у людей с ожирением, как правило, нет боли и синяков при надавливании на кожу.От лимфедемыЛимфедема — это отёк любой части тела (но чаще рук и ног), который возникает из?за проблем с лимфатическими сосудами. Например, если липедема сильно прогрессирует и сдавливает ткани, она приводит к лимфедеме.При лимфедеме кожа плотная и стянутая на ощупь, а при липедеме без лимфатического отёка — мягкая.Как лечить липедемуПоскольку нельзя воздействовать на причину, остаётся лечить симптомы и замедлять прогрессирование болезни.Поддерживать здоровый весПри липедеме жир с ног практически не уходит, даже если сильно похудеть. Но всё равно нужно следить за тем, чтобы его не становилось больше. Это поможет отсрочить осложнения, связанные с нагрузкой на кости и суставы.Поэтому нужно стараться правильно питаться и добавить в режим дня физические нагрузки.Носить компрессионный трикотажСпециальные чулки и повязки уменьшают боль и дискомфорт, а также предотвращают появление лимфедемы. Такое бельё может порекомендовать терапевт.Сделать операциюУбрать аномально увеличенные клетки помогает липосакция — вмешательство, при котором жир разрушают и отсасывают специальной трубкой. Пластический хирург подберёт подходящий вариант операции.Если липедема сочетается с ожирением, то может потребоваться хирургически уменьшить объём желудка.Как облегчить состояние при липедемеКроме боли и риска осложнений, липедема вызывает и другие проблемы, например, с настроением и самооценкой.Больше двигатьсяФизическая активность, особенно плавание, быстрая ходьба, катание на велосипеде, поможет уменьшить риск отёка и ожирения.Посещать психологаЕсли трудно самому справиться с симптомами и лечением, нужно обратиться к психологу. Например, может помочь когнитивно?поведенческая терапия.Ухаживать за кожейКожа может сохнуть, поэтому нужно помнить про увлажняющие средства. Липедему, конечно, это не вылечит, но ощущения будут лучше.Попробовать физиотерапиюНе доказано, что она очень помогает при липедеме. Но так можно улучшить лимфоток и отсрочить развитие лимфатического отёка. Ранее для этого рекомендовали ручной лифодренажный массаж, но в последнее время он считается менее эффективным, чем прессотерапия или лимфодренаж.

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