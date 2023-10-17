Названо заболевание, которое вызывает инсульт у людей до 45 лет

Инсульт в молодом возрасте уже не редкость, говорят врачи. Но в чем причина? Какие факторы провоцируют инсульт у молодежи? А главное, как себе помочь, если почувствовал симптомы болезни?19 сентября скончался 40-летний актер Алексей Янин, который восемь лет боролся с последствиями обширного инсульта. Молодой красивый мужчина оказался прикованным к постели. К обычной жизни он вернуться уже не смог.А ведь кажется, что инсульт поражает только пожилых. Почему эта болезнь так помолодела?«Несмотря на то что инсульт обычно связывается с возрастом после 50 лет, молодые люди также подвержены риску развития болезни, — говорит врач Павел Раменский. — Отмечу, что врачи определяют молодым возраст от 18 до 45 лет».Эксперт назвал основные причины инсульта у молодежи.Сахарный диабет«Одним из главных факторов, провоцирующих инсульт у молодых, является нарушение обмена веществ, такое как диабет, — комментирует Павел Раменский. — Это может привести к развитию атеросклероза, который способен вызвать инсульт».Сигареты и алкогольЕще один повод завязать с курением и алкоголем, ведь это может довести до инсульта.«Курение также является одним из главных факторов риска, так как оно повышает кровяное давление и увеличивает уровень холестерина в крови, — говорит врач. — Употребление алкоголя и наркотиков также увеличивают риск развития инсульта».Лишний весНеправильное питание, недостаток физической активности и, как следствие, ожирение также провоцируют инсульт.Стресс и нарушение снаЧаще отдыхайте, высыпайтесь и старайтесь меньше нервничать. Ведь стресс и нарушение сна — еще два фактора, которые могут привести к инсульту.ГипертонияОбычно высоким давлением страдают в пожилом возрасте. Однако с нынешним образом жизни и питанием АД скачет и у молодых, а это тоже большой риск заработать инсульт.Инсульт: первые признакиСимптомы инсульта могут проявляться различными способами — в зависимости от того, какая часть мозга была поражена. Однако наиболее распространенными симптомами являются следующие:ощущение онемения или слабости лица, рук или ног;затруднение речи или понимания речи;потеря зрения или двоение в глазах;головокружение, потеря координации и равновесия;резкая головная боль.Случился инсульт. Что делать?«Если вы заметили у себя или у кого-то из своих близких симптомы инсульта, срочно вызывайте скорую помощь. Помните, что время играет решающую роль в лечении инсульта. Каждая минута имеет значение. Пока ждете медицинской помощи, помогите пострадавшему улечься, обеспечьте ему максимальный комфорт. Нельзя давать при инсульте никаких лекарств или еды, это может ухудшить состояние пациента».Как предотвратить инсульт«Старайтесь вести здоровый образ жизни: не курите, не употребляйте алкоголь и наркотики, правильно питайтесь, занимайтесь физкультурой, контролируйте уровень кровяного давления и холестерина, — советует Павел Раменский. — Если у вас есть какие-то хронические заболевания, следите за их лечением и регулярно проходите медицинские обследования».

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки