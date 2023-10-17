Витамин С: хорошее зрение, здоровая кожа, крепкий иммунитет
Как восполнить нехватку витамина С в организме?
Для чего необходим витамин С?
Витамин С не производится в организме, он должен поступать с пищей
Этот витамин в высокой концентрации присутствует в цитрусовых, шиповнике, капусте брокколи, киви, томатах.
Дефицит аскорбиновой кислоты грозит осложнениями со здоровьем. Ярким примером служит распространенное в прошлом заболевание цинга. Случаи цинги фиксируются и сегодня.
Действие витамина С
Аскорбиновая кислота работает в самых разных функциях нашего тела, поэтому его крайне важно включать в пищевой протокол каждый день.
В 2017 г. было проведено научное исследование, результаты которого свидетельствуют, что витамин С необходим для иммунитета, а его нехватка повышает уязвимость перед инфекциями. Продукты с содержанием аскорбиновой кислоты, может, и не уберегут от простуды, но позволят выздороветь быстрее.
Витамин С активирует синтез коллагена, а это значит, что «аскорбинка» необходима для кожи, хрящей, волос, ногтей. Коллаген работает в заживлении ран, и при нехватке вит-на С данный процесс замедляется.
Витамин С оказывает мощный антиоксидантный эффект. «Аскорбинка» нейтрализует свободные радикалы, которые пагубно воздействуют на клетки и ткани организма. Это свойство витамина С делает его перспективным в профилактике раковых и сердечно-сосудистых недугов.
Аскорбиновая кислота помогает снизить вероятность катаракты и замедлить прогресс дегенерации сетчатки (по причине возраста). Вероятно, данное действие витамина С связано с его антиоксидантными возможностями.
Это важно знать! Самостоятельно принимать витаминные добавки не желательно, рекомендуется предварительно проконсультироваться с доктором.
Дефицит витамина С вызывает
выпадение волос,
ломкость ногтей,
сухость дермы,
кровоточивость десен,
выпадение зубов,
усталость,
слабую устойчивость перед инфекциями.
Как определить уровень витамина С в организме?
Можно сдать анализ крови на содержание аскорбиновой кислоты и таким образом своевременно выявить возможный авитаминоз.
Сдается анализ на голодный желудок или через три часа после еды. За 24 часа до предстоящего анализа важно не употреблять витаминные добавки и спиртные напитки.
Это важно знать! На фоне стресса, если человек курит, аскорбиновая кислота расходуется организмом быстрее.
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