Витамин С: хорошее зрение, здоровая кожа, крепкий иммунитет

Витамин С (другое название - аскорбиновая кислота) оказывает неоценимое действие на здоровье и самочувствие. Он имеет ярко выраженное антиоксидантное действие, усиливает иммунный ответ, участвует в функции мозга, необходим для эластичности кожи и нормального состояния суставов.Как восполнить нехватку витамина С в организме?Для чего необходим витамин С?Витамин С не производится в организме, он должен поступать с пищейЭтот витамин в высокой концентрации присутствует в цитрусовых, шиповнике, капусте брокколи, киви, томатах.Дефицит аскорбиновой кислоты грозит осложнениями со здоровьем. Ярким примером служит распространенное в прошлом заболевание цинга. Случаи цинги фиксируются и сегодня.Действие витамина САскорбиновая кислота работает в самых разных функциях нашего тела, поэтому его крайне важно включать в пищевой протокол каждый день.В 2017 г. было проведено научное исследование, результаты которого свидетельствуют, что витамин С необходим для иммунитета, а его нехватка повышает уязвимость перед инфекциями. Продукты с содержанием аскорбиновой кислоты, может, и не уберегут от простуды, но позволят выздороветь быстрее.Витамин С активирует синтез коллагена, а это значит, что «аскорбинка» необходима для кожи, хрящей, волос, ногтей. Коллаген работает в заживлении ран, и при нехватке вит-на С данный процесс замедляется.Витамин С оказывает мощный антиоксидантный эффект. «Аскорбинка» нейтрализует свободные радикалы, которые пагубно воздействуют на клетки и ткани организма. Это свойство витамина С делает его перспективным в профилактике раковых и сердечно-сосудистых недугов.Аскорбиновая кислота помогает снизить вероятность катаракты и замедлить прогресс дегенерации сетчатки (по причине возраста). Вероятно, данное действие витамина С связано с его антиоксидантными возможностями.Это важно знать! Самостоятельно принимать витаминные добавки не желательно, рекомендуется предварительно проконсультироваться с доктором.Дефицит витамина С вызываетвыпадение волос,ломкость ногтей,сухость дермы,кровоточивость десен,выпадение зубов,усталость,слабую устойчивость перед инфекциями.Как определить уровень витамина С в организме?Можно сдать анализ крови на содержание аскорбиновой кислоты и таким образом своевременно выявить возможный авитаминоз.Сдается анализ на голодный желудок или через три часа после еды. За 24 часа до предстоящего анализа важно не употреблять витаминные добавки и спиртные напитки.Это важно знать! На фоне стресса, если человек курит, аскорбиновая кислота расходуется организмом быстрее.

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