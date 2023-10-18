Употребляемый без сахара кофе помогает сбросить вес

О том, что ученые подтвердили способность кофе делать фигуру стройнее.Журнал опубликовал отчет о масштабном исследовательском проекте, авторы которого заявили: употребление кофе помогает сбросить вес. Учеными были проанализированы данные наблюдений, осуществлявшихся в период с 1986 года по 2015 год. Объектом этих наблюдений были свыше 22 тысяч мужчин и почти 130 тысяч женщин. Научные специалисты следили за тем, как люди пьют кофе, учитывая буквально все нюансы: количество напитка, его добавки, время приема и т. д. В результате было установлено, что употребляемый без сахара кофе помогает поддерживать здоровый вес или даже сбрасывать вес. Подслащенные варианты кофе или напиток со сливками не давали этого эффекта – только горький кофе. Причем его действие проявлялось, даже если человек выпивал за день только одну чашку.«Увеличение потребления несладкого кофе с кофеином или без кофеина может быть эффективным средством для контроля массы тела. Но добавление сахара может значительно снизить пользу этого напитка для здоровья», - цитирует исследователей издание.В то же время они констатировали, что употребляемый без сахара кофе помогает контролировать вес при условии, что челок пьет его длительное время. Как быстрое средство похудения кофе вряд ли сработает (хотя его прием обладает мочегонным действием и помогает удалять лишнюю воду, а с ней и объемы тела). Но привычка пить кофе действительно помогает не полнеть и делает попытки худеть более эффективными.«Основной жиросжигающий эффект кофе приписывают кофеину. Но в напитке есть еще что-то, помогающее держать вес в норме. В сравнении с приемом только одного кофеина употребление кофе оказалось связано с большей потерей веса», - проинформировал журнал.

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