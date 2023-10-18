Ученые выяснили, почему полезно откладывать будильник

Откладывание будильника на самом деле может быть полезно.Исследователи полагают, что лишние 30 минут, проведенные во сне, могут сделать вас более бодрым по утрам. Люди, которые дремали дополнительные полчаса после будильника, показали более хорошие результаты при тестировании мозга после пробуждения, в отличие от тех, кто вскочил с кровати сразу, как проснулся.Доктор Тина Санделин из Стокгольмского университета уверена:Результаты исследований показывают, что нет причин отказываться от привычки дремать по утрам. На самом деле, это даже может помочь людям с утренней сонливостью чувствовать себя лучше после пробуждения.Ученые связывают более хорошее самочувствие после дремоты с тем, что человек не слишком резко выходит из фазы быстрого сна.

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