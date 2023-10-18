УЗЛОВОЙ ЗОБ: Как предупредить рост узлов

?Обычно при узловом зобе функция щитовидной железы не нарушена,? ?однако могут встречаться как снижение,? ?так и повышение функции.? ?Для? ?гипофункции? ?характерна склонность к ОРВИ и бронхитам,? ?а также гипотония,? ?боли в сердце,? ?сонливость,? ?депрессия,? ?снижение аппетита,? ?сухость кожи,? ?выпадение волос,? ?снижение температуры тела.?Зоб? ?-? ?заболевание щитовидной железы с развитием в ней узловых образований.? ?Признаки узлового зоба выявляются почти у половины населения,? ?а у женщин он встречается в? ?2-4? ?раза чаще,? ?чем у мужчин,? ?и нередко сочетается с миомой матки.? К сожалению,? ?причины развития узлового зоба изучены не до конца.? ?К факторам риска относят генетические нарушения,? ?вредное воздействие окружающей среды? (?радиация,? ?токсические вещества?)?,? ?недостаток микроэлементов,? ?стрессы,? ?хронические инфекции,? ?курение.Что характерно:? ?в большинстве случаев больные не предъявляют никаких жалоб.? ?Хотя крупные узловые образования видны на шее в виде утолщений и косметических дефектов,? ?причем утолщение происходит асимметрично.? ?Однако по мере разрастания узлы могут сдавливать соседние органы,? ?что приводит к тем или иным симптомам.?Признаки заболевания и лечениеТак,? ?при сдавливании гортани и трахеи возникает чувство комка в горле,? ?осиплость голоса,? ?сухой кашель.? ?А при компрессии пищевода возникает затруднение глотания.??Признаками сдавливания сосудов может быть головокружение и шум в голове,? ?а болезненность в области узла связана с быстрым увеличением его размера и воспалительным процессом.?При любом дискомфорте в области шеи важно вовремя обследоваться у эндокринолога,? ?который назначит УЗИ щитовидной железы и анализ крови на гормоны щитовидной железы.? ?А при больших размерах узлов назначают пункционную биопсию.?Обычно при узловом зобе функция щитовидной железы не нарушена,? ?однако могут встречаться как снижение,? ?так и повышение функции.? ?Для? ?гипофункции? ?характерна склонность к ОРВИ и бронхитам,? ?а также гипотония,? ?боли в сердце,? ?сонливость,? ?депрессия,? ?снижение аппетита,? ?сухость кожи,? ?выпадение волос,? ?снижение температуры тела.? ?У детей при гипотиреозе наблюдается задержка роста и умственного развития,? ?а у женщин? ?-? ?нарушение менструального цикла,? ?самопроизвольные аборты,? ?бесплодие.А при? ?тиреотоксикозе? ?(повышении функции щитовидной железы? ?-? ?гиперфункция?) ?может быть длительный субфебрилитет? (?повышение температуры тела в пределах? ?37-? ?37,4°?)?,? ?дрожь в руках,? ?бессонница,? ?раздражительность,? ?снижение массы тела,? ?тахикардия,? ?экзофтальм? (?смещение глазного яблока вперед или? ?в? ?сторону?) .?СРЕДСТВА НАРОДНОЙ МЕДИЦИНЫ СДЕРЖАТ? ?РОСТ УЗЛОВПри узловом зобе применяется медикаментозная терапия тиреотропными гормонами,? ?лечение радиоактивным йодом и хирургическое лечение.? ?Но вместе с тем очень важно поддерживать щитовидную железу с помощью средств народной медицины,? ?а особенно? ?-? ?сдерживать рост узлов.? ?И непременно включать лекарственные растения,? ?успокаивающие нервную систему,? ?такие как боярышник,? ?пустырник,? ?валериана.?Прежде всего необходимо обеспечить достаточное поступление йода в организм.? ?И тут на помощь придут:? ?ламинария,? ?пузырчатый фикус,? ?а также трава дурнишника обыкновенного.? ?А еще хорошо подойдут? ?плоды фейхоа:? ?измельчите,? ?добавьте мед? (?в соотношении? ?1:1?) ?и принимайте по? ?1? ?ст.? ?л.? ?в сутки.?Также противоопухолевыми свойствами наделены настойка травы болиголова пятнистого и трава чистотела? (?в виде отвара,? ?настойки,? ?сока?)?.? ?Но прежде чем принимать эти целебные снадобья,? ?надо проконсультироваться с фитотерапевтом,? ?который поможет подобрать правильную дозу.?Хорошим лечебным эффектом обладает и? ?корень лапчатки белой? (?пятипала?)?.? ?Его можно использовать в комплексном лечении узлового зоба в виде отвара или? ?10%? ?настойки.? ?Настойка:? ?50? ?г? ?сырья? ?залить? ?0,5? ?л? ?45%? ?водки.? ?Настоять? ?3? ?недели в темному месте.? ?Принимать по? ?30? ?капель со? ?100? ?мл воды перед едой.?Отвар:? ?0,5-1? ?ч.? ?л.? ?сырья? ?залить? ?0,5? ?л? ?воды,? ?кипятить? ?5? ?минут,? ?настоять ночь.? ?Процедить и выпить отвар на протяжении дня.? ?Курс оздоровления отваром и настойкой? ?-? ?1? ?месяц.Целебным воздействием наделены также? ?зеленые грецкие орехи? (?когда их можно резать ножом?)?.? ?Собирайте их до Ивана Купала,? ?пропустите через мясорубку и смешайте с медом? (?в? ?соотношении? ?1:1?)?.? ?Хранить смесь закупоренной в стеклянной бутылке или? ?банке? ?в темном месте.? ?Принимать по? ?1? ?ч.? ?л.? ?три? ?раза в день перед едой в течение месяца.Кстати,? ?можно использовать и перегородки орехов:? ?1? ?ст.? ?л.? ?их залейте стаканом воды,? ?кипятите? ?5? ?минут,? ?настаивайте? ?2? ?часа,? ?отвар процедите и выпейте за день? ?в? ?3? ?приема до еды.? ?И так на протяжении? ?10? ?дней,? ?а после? ?10-дневного перерыва курс повторить.Еще в лечении можно использовать? ?сбор лекарственных растений:??трава зверобоя,? ?плоды шиповника,? ?корень солодки,? ?корень дягиля и родиолы розовой.??Взять все в равных частях,? ?вечером? ?1? ?ст.? ?л.? ?сбора залить? ?0,5? ?л воды,? ?кипятить? ?5? ?минут,? ?ночь? ?настоять,? ?процедить.? ?Выпить отвар за? ?3? ?раза? ?за? ?20? ?минут? ?до еды.? ?И так в течение месяца. ?

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