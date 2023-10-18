Отопительный сезон приводит к семи проблемам со здоровьем, предупреждает врач

По мере того, как по всей стране устанавливается холодная погода, врач общей практики повышает осведомленность о проблемах со здоровьем, которые могут возникнуть при включении отопления.Врач предупредил, что включение центрального отопления может спровоцировать ряд заболеваний, от астмы до мигрени.«Центральное отопление может сделать воздух внутри наших домов очень сухим», — сказал врач общей практики Юрий Завьялов . «Это может вызвать обострение заболеваний легких, таких как астма. Сухой воздух может вызвать кашель и одышку».Сухая атмосфера, создаваемая центральным отоплением, также может подвергнуть вас риску инфекции носовых пазух.Недостаток влаги в воздухе может усугубить сухость носа, что может привести к образованию струпьев, которые при растрескивании превращаются в носовое кровотечение. Сухость оболочек носа и горла приводит к тому, что они теряют способность предотвращать попадание пыли, вирусов и бактерий в легкие.Это одна из причин, почему зимой повышается риск простуды, синусита, гриппа и инфекций верхних дыхательных путей.Включение отопления может даже усугубить вашу аллергию.«Когда радиаторы нагревают воздух в комнате, возникает процесс, известный как конвекция. Это заставляет пыль циркулировать по комнате, что может вызвать аллергию».Центральное отопление также может способствовать обезвоживанию, если вы не пьете достаточно жидкости в течение дня.Обезвоживание может привести к головным болям, а у тех, кто к ним склонен, — к мигрени.«Если у вас экзема или сухая, чувствительная кожа, вы можете заметить, что зимой ситуация ухудшается. Причина этого в том, что центральное отопление сушит воздух и снижает влажность, что может спровоцировать экзему и раздражение кожи».Сухой воздух также может привести к тому, что слезы в глазах «испаряются слишком быстро», что приводит к появлению песка, сухости и зуда в глазах.Семь заболеваний, связанных с включением отопления:АстмаИнфекции носовых пазухАллергияГоловные боли и мигрениКожные заболеванияЗудящие глазаНосовые кровотечения.«Если вы знаете, что страдаете каким-либо из этих состояний зимой, убедитесь, что у вас есть лекарства, необходимые для облегчения ваших симптомов. Будь то таблетки от мигрени, лекарства от аллергии или ингалятор от астмы, приготовьтесь к холодной погоде, сделав запасы прямо сейчас».Можно принять меры для минимизации вредного воздействия сухого воздуха в помещениях. Один из способов — использовать увлажнитель. Идеальный уровень влажности составляет от 30 до 50 процентов.Советы: пейте много воды, увлажняйте сухую кожу кремом и слегка уменьшите отопление в гостиной до 21°С.

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