Диетолог раскрыла 2 простых трюка, которые помогут похудеть

Вы на самом деле питаетесь довольно здорово, но продолжаете ли вы есть, даже если уже сыты? С помощью простого трюка вы можете обмануть свой мозг и автоматически есть меньше, даже не заметив этого. Врач-диетолог покажет, как это работает.Желающие похудеть часто задумываются о строгих диетах и воздержании, что быстро снижает их настроение. Есть простой способ достичь желаемого веса, не отказываясь от любимой еды.Есть недоминирующей рукой – вот что за этим стоитПросто ешьте недоминантной рукой. Звучит странно, но это работает. Диетолог объясняет, почему еда левой рукой (для левшей, конечно, еда правой рукой) может помочь похудеть и как можно интегрировать этот метод в свою повседневную жизнь.Почему, чтобы похудеть, нужно есть недоминантной рукойКогда дело доходит до похудения, вам приходится сжигать больше калорий, чем вы потребляете. Звучит просто, но на практике многим людям трудно изменить старые привычки. С помощью простого трюка вы можете достичь желаемого веса, не отказываясь от удовольствий."Единственное, что вам нужно будет делать, это в дальнейшем есть недоминирующей рукой. Таким образом, правшам следует есть левой рукой, а левшам — правой", - говорит врач-диетолог Василиса Пономарева специально для МедикФорум.Есть левой рукой – насколько это полезно для похудения?Едя недоминантной рукой, вы автоматически едите медленнее и осознаннее. Это приводит к тому, что вы едите меньше, потому что чувство сытости наступает примерно через 20 минут.Обычно мы за это время уже съели бы вторую порцию и слишком поздно поняли, что съели уже слишком много. Осознанное питание также стимулирует внимание к порциям и помогает вам есть меньшие порции в целом.«Это означает, что прием пищи на самом деле занимает больше времени, и вы более внимательны, потому что вам нужно лучше координировать свои движения. В конечном итоге вы едите меньше».Еще один метод похудения – трюк с зеркаломЕще один способ добиться успеха в похудении – это так называемый трюк с зеркалом."Психологи ходе исследования обнаружили, что люди, которые смотрят на себя в зеркало во время еды, едят меньше жирной пищи, чем те, кто не пользуется зеркалом. Видение собственного отражения повышает уверенность в себе и побуждает выбирать более здоровую пищу", - рассказывает Пономарева.Внимание: здоровое питание играет большую роль в похуденииЕсли вы думаете, что автоматически худеете только потому, что едите недоминантной рукой или используете трюк с зеркалом, то, к сожалению, вы ошибаетесь.Несмотря на то, что хитрости могут помочь вам есть меньше, то, что мы едим, по-прежнему важно."Только с помощью здоровой диеты, богатой овощами, бобовыми и цельнозерновыми продуктами, вы сможете сбросить лишние килограммы. Если вы по-прежнему регулярно занимаетесь спортом, вы на правильном пути".

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