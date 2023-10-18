В Роспотребнадзоре рассказали, через сколько часов хлеб превращается в бесполезные углеводы

Хлеб помогает справиться со стрессом, наладить работу кишечника, восполнить дефицит витаминов. Главное — знать, сколько можно хранить этот продукт и как правильно его выбирать.Хлеб всегда был одним из самых популярных и универсальных продуктов. Он быстро насыщает, хорошо сочетается с мясом, супом, гарнирами и многими другими блюдами. Не стоит совсем отказываться от хлеба ради стройной фигуры, говорят эксперты Роспотребнадзора.Во-первых, за счет хлеба мы на 50% удовлетворяем суточную потребность организма в углеводах и на 39% — в белках растительного происхождения. Во-вторых, изделия из ржаной или пшеничной обойной муки могут практически полностью закрыть дневную потребность организма в витамине В и пищевых волокнах. В-третьих, в хлебе много магния, этот микроэлемент необходим для защиты организма от стресса. Еще один плюс: в хлебе содержатся пищевые волокна и клетчатка, которые благоприятно влияют на работу ЖКТ.Самый полезный хлеб — цельнозерновой. Именно в нем больше всего клетчатки, витаминов и минералов. Кстати, в нем совсем немного калорий. Вы точно не испортите фигуру, если будете съедать по 1-2 кусочка в день.Чтобы хлеб принес как можно больше пользы, нужно уметь его правильно выбирать и хранить, говорят эксперты. Вот несколько важных правил.Ориентируйтесь на то, какой именно хлеб вы берете. Так, пшеничный хлеб сохраняет свои полезные свойства до 24 часов. Ржаной и ржано-пшеничный хлеб — до 36 часов.Если изделие может храниться больше 48 часов, то от него лучше отказаться — вероятно, туда добавили много консервантов.Внимательно изучите состав: чем он короче, тем лучше. Хорошо, если в хлебе будет мало соли и сахара.Свежий хлеб всегда хорошо пахнет, имеет однородную и плотную структуру.Важно: если мякиш липкий, хорошо тянется, значит, хлеб уже заражен картофельной палочкой. Такой продукт есть не стоит. Обратите внимание и на то, как хлеб восстанавливает свою форму после сжатия. Если медленно, то есть вероятность, что он был приготовлен с использованием большого количества разрыхлителя.Маркировка хлеба должна содержать информацию о производителе, составе продукта, сроке годности, рекомендациях по хранению.

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