6 продуктов, содержащих никотин, но помогающих бросить курить
Известно, что курение негативно влияет на функции мозга, кровеносные сосуды, артериальное давление и работу сердца. Мозг становится зависимым от воздействия никотина, и именно поэтому человеку сложно отказаться от вредной привычки.
Небольшие дозы никотина содержатся в обычных продуктах. Например, исследование учёных из Университета Буффало показало, что высокое потребление фруктов и овощей помогает бросить курить.
Никотин естественным образом присутствует во фруктах, овощах и других продуктах. Они не вызывают зависимости, поскольку концентрация никотина в них чрезвычайно мала. Тем не менее, как утверждает специалист, эти продукты могут помочь бросить курить.
Итак, никотин содержится в баклажанах, картофеле, цветной капусте, зелёном перце, помидорах, а также чае.
Между тем стопорят прогресс в попытке отказаться от пагубной привычки мясные продукты, кофе и алкоголь.
Иллюстрация к статье:
Самые свежие новости медицины в нашей группе на Одноклассниках
Добавил valyuha в категорию Разное
Добавить комментарий