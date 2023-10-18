6 продуктов, содержащих никотин, но помогающих бросить курить

Эксперты назвали продукты, которые помогают отказаться от сигарет. В них содержится никотин.Известно, что курение негативно влияет на функции мозга, кровеносные сосуды, артериальное давление и работу сердца. Мозг становится зависимым от воздействия никотина, и именно поэтому человеку сложно отказаться от вредной привычки.Небольшие дозы никотина содержатся в обычных продуктах. Например, исследование учёных из Университета Буффало показало, что высокое потребление фруктов и овощей помогает бросить курить.Никотин естественным образом присутствует во фруктах, овощах и других продуктах. Они не вызывают зависимости, поскольку концентрация никотина в них чрезвычайно мала. Тем не менее, как утверждает специалист, эти продукты могут помочь бросить курить.Итак, никотин содержится в баклажанах, картофеле, цветной капусте, зелёном перце, помидорах, а также чае.Между тем стопорят прогресс в попытке отказаться от пагубной привычки мясные продукты, кофе и алкоголь.

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