Врач Аветова перечислила три анализа, позволяющие найти заболевания на ранней стадии
По словам специалисты, люди не проверяют здоровье профилактически. Причиной тому может быть то, что расширенный список анализов стоит не дешево.
Но существует минимальный комплекс анализов, который достаточно информативен - это общий биохимический анализ крови, а также анализы на С-реактивный белок и ферритин. По результатам врач может назначить дополнительные исследования, если возникнет подозрение на то или иное заболевание.
Также Тагуи Аветова уточнила, помощью общего анализа крови можно обнаружить вирусы и инфекции. Еще врач напомнила то анализы на гомоны нужно сдавать в состоянии покоя, стресс может исказить результаты.
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