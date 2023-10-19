Врач Арзамасцев: разрешенное для человека количество яиц зависит от его здоровья

Диетолог Евгений Арзамасцев: то количество яиц, которое разрешается для употребления человеку, зависит от особенностей его здоровья.Диетолог Арзамасцев рассказал в интервью , что разрешенное к употреблению количество яиц зависит от состояния здоровья человека.«Если человек молодой, физически активный, то яйца можно есть ежедневно, по одному-два в день», - уточнил специалист.Обладателям избыточного веса яйца в таком количестве противопоказаны. Арзамасцев напомнил, что данный продукт отличается достаточно высоким содержанием калорий.«Если ест яйца ежедневно в больших количествах, то человек может набрать еще больше лишних килограммов».При лишнем весе медик посоветовал ограничиваться одним-двумя яйцами два или три раза в течение недели.Арзамасцев добавил, что яйца вопреки многочисленным утверждениям вполне разрешен при атеросклерозе. Людям с этой проблемой не следует лишь употреблять их каждый день:«Два-три раза в неделю по одному-два яйца можно есть абсолютно без проблем».Врач констатировал, что куриные яйца обеспечивают человеческий организм не только белком, но и такими важными для поддержания иммунитета витаминами как витамин A, витамин D и витамины группы B.

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