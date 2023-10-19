Нельзя терпеть даже слабую головную боль. Почему — объяснил невролог Алмазов

Практически у каждого из нас иногда может болеть голова. В большинстве своем ощущения вполне терпимые, и мы не предпринимаем никаких действий, чтобы облегчить состояние. И очень зря.Чаще всего существуют две крайности: при малейшем недомогании люди хватаются за таблетки либо даже при сильной головной боли стойко продолжают терпеть, не предпринимая никаких действий. Оба варианта — не самое правильное решение. Головная боль, как и любые другие неприятные сигналы тела, — признак того, что есть раздражители, которые нарушают работу организма.Самое простое — это устранить их. Но если голова разболелась, не нужно терпеть дискомфорт. Почему? Об этом «Доктору Питеру» рассказал Кирилл Алмазов, ведущий невролог СМ-Клиники в Санкт-Петербурге, врач первой категории.Почему может болеть головаГоловная боль, по мнению врачей, относится к состояниям, которые могут быть вызваны целым спектром причин — от нарушения режима сна до угрожающих жизни новообразований. По характеру проявлений уже можно предположить, что именно вызывает дискомфорт. Это поможет эффективно справиться с приступами.Если это мигрень, характер боли обычно пульсирующий, односторонний, нередко сопровождается чувствительностью к свету и звуку, тошнотой и даже рвотой.У людей, носящих очки, возможно развитие тупой, ноющей боли в области лба, если неверно подобраны диоптрии.Неинтенсивные боли, которые как обруч сковывают голову, возникают постепенно, нарастают и локализуются в затылке или в области лба — это головная боль напряжения.Глубинная и тупая, раскалывающая либо пульсирующая боль может указывать на объемные процессы внутри черепа. Она усиливается на фоне физической нагрузки, поворотах головы. Чаще всего ее сопровождает рвота на высоте боли без предшествующей тошноты. Это признак повышения внутричерепного давления.Боль, которая похожа на взрыв или удар, на фоне которой резко колеблется давление, может быть при кровоизлияниях. Это наиболее опасный вид боли, при котором помощь нужна немедленно.Варианты боли могут быть различными, но объединяет их одно: если ощущения появились, с ними нужно бороться.К кому обращаться, если болит головаДля начала давайте решим: зачем вообще терпеть головную боль, если от нее можно избавиться? Головная боль, помимо того что она вызывает дискомфорт и ухудшение общего состояния, может быть признаком какого-либо серьезного заболевания и дополнительным симптомом.Например, вторичные головные боли встречаются при гипертонической болезни. В этом случае кроме терапевта необходимо также будет посетить офтальмолога, чтобы оценить состояние сосудов глазного дна и исключить повышенное внутриглазное давление.Голова может болеть и при инфекционных заболеваниях. Если она при этом сопровождается температурой, это повод насторожиться. Если головная боль сопровождается рвотой, это может свидетельствовать о вирусе, поражающем мозговые оболочки. Поэтому в случае головной боли, сопровождающейся рвотой, обязательна консультация врача.К достаточно редким, но при этом опасным причинам головной боли можно отнести новообразования. Поэтому визит к неврологу поможет выявить или исключить их наличие на ранней стадии.Чем можно помочьДалеко не всегда нужно сразу хвататься за обезболивающие таблетки. Если причина боли известна — простуда, подъем давления, мигрень, — помочь могут те методы, которые устраняют причину, тогда и головная боль быстро проходит. Если же вы понервничали, устали на работе, имели неприятный разговор или просто не выспались, облегчить боль можно изначально простыми методами.Самое очевидное — просто отдохнуть, выйти на улицу, подышать свежим воздухом, выпить крепкого сладкого чая или поесть. Нередко голова болит от духоты, снижения глюкозы крови из-за голода, утомления глаз. Если все это не помогло, тогда стоит уже принять таблетки, но строго по инструкции, не превышая дозу.К каким негативным последствиям может привести постоянная головная больГоловную боль нельзя терпеть еще и потому, что иначе она приобретает хронический характер. Когда мы долгое время терпим головную боль, она начинает репродуцировать сама себя. Возникает порочный круг: новый приступ начинает подпитывать следующий. И тогда лекарственные препараты уже перестают действовать. Приходится назначать более сложные методы лечения.Что делать, если головная боль становится регулярнойЕсли головная боль носит регулярный характер, обязательно следует обратиться к врачу и, возможно, сделать МРТ-исследование головного мозга. Самым неблагоприятным сценарием считается появление головной боли в утренние часы, особенно если она сопровождается рвотой. Такую головную боль тем более нельзя терпеть, максимально быстро следует обратиться за помощью врача.

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