По словам врача-терапевта Алексея Хухрева, критическое снижение или же повышение температуры тела может означать, что в нем происходят опасные для жизни процессы.Врач Хухрев назвал опасную для жизни слишком низкую или высокую температуру тела. В частности, говоря о повышении температуры, терапевт заявил, что медицинское вмешательство требуется при ее подъеме свыше 39,5 градусов.«Человеческие белки начинают сворачиваться при температуре выше 41 градуса. Этого нельзя допустить», - подчеркнул Алексей Хухрев.Высокие цифры на градуснике – это повод для вызова скорой помощи, обратил внимание он.Впрочем, чересчур низкая отметка тоже может оказаться тревожным сигналом об имеющихся в организме нарушениях. Специалист посоветовал не игнорировать случаи, когда при измерении температуры выяснялось, что она не составляет даже 35 градусов.«Может быть гипотиреоз, может быть еще какое-то заболевание. Надо разбираться», – поделился мнением эксперт.

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