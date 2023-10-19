Врач Хухрев назвал опасную для жизни слишком низкую или высокую температуру тела
Врач Хухрев назвал опасную для жизни слишком низкую или высокую температуру тела. В частности, говоря о повышении температуры, терапевт заявил, что медицинское вмешательство требуется при ее подъеме свыше 39,5 градусов.
«Человеческие белки начинают сворачиваться при температуре выше 41 градуса. Этого нельзя допустить», - подчеркнул Алексей Хухрев.
Высокие цифры на градуснике – это повод для вызова скорой помощи, обратил внимание он.
Впрочем, чересчур низкая отметка тоже может оказаться тревожным сигналом об имеющихся в организме нарушениях. Специалист посоветовал не игнорировать случаи, когда при измерении температуры выяснялось, что она не составляет даже 35 градусов.
«Может быть гипотиреоз, может быть еще какое-то заболевание. Надо разбираться», – поделился мнением эксперт.
Иллюстрация к статье:
Самые свежие новости медицины на нашей странице в Вконтакте
Добавил mamasha в категорию Разное
Добавить комментарий