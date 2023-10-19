Что помогает от тошноты

Тошнота — само по себе неприятное ощущение, а если она настигла в транспорте или другом людном месте, это вообще караул. Что делать в таких случаях, узнали у врачей.Тошнота может как предшествовать рвоте, так и быть самостоятельным симптомом каких-либо сбоев в организме. В каких-то случаях это ощущение проходит само, в других без лечения уже не обойтись.Как появляется тошнота«Есть несколько механизмов появления тошноты, — говорит врач Екатерина Михиенко. — „Центральная“ тошнота — при определенных психических состояниях, психогенных заболеваниях или структурных поражениях центральной нервной системы — возникает непосредственно при раздражении рвотного центра. Рефлекторная тошнота — при заболеваниях органов пищеварения, мочевыделительной системы и прочего — появляется при избыточном тонусе блуждающего нерва. Гематогенно-токсическая тошнота возникает, когда на хеморецепторы продолговатого мозга воздействуют метаболиты, токсины, лекарства или яды».Почему нас тошнит и когда это опасноГЭРБ (гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь, или кислотный рефлюкс) — соляная кислота из желудка попадает в пищевод, вызывает изжогу и тошноту.Желудочно-кишечные заболевания, такие как гастрит, язва желудка или кишечная инфекция. В этих случаях тошнота может быть симптомом более серьезного заболевания и требует медицинской консультации.Прием лекарств. Некоторые препараты, например антибактериальные или химиотерапевтические, способны провоцировать тошноту. Если прием медикаментов нельзя отменить, врач может назначить лекарственные средства из группы прокинетиков, стимулирующие моторику верхних отделов ЖКТ.Поездка в транспорте. Если в транспорте укачивает и тошнит, повода для беспокойства нет. А чтобы облегчить поездку, можно применить препарат от укачивания.Инфекции. Бактериальные и вирусные инфекции могут спровоцировать тошноту. Самые распространенные те, которые вызывают пищевое отравление.Боль. Сильная интенсивная боль часто вызывает тошноту. Например, нередко человека может тошнить из-за боли при мигрени.Питание. Переедание и некоторые продукты (например, очень жирные) способны вызвать тошноту.Беременность. Тошнота и рвота — обычные симптомы раннего периода беременности и в большинстве случаев неопасны для здоровья.Резкие запахи. Организм может отреагировать тошнотой на очень сильные запахи.Перенапряжение или стресс. Эмоциональное напряжение способно спровоцировать тошноту.Тошнота: когда обратиться к врачу«Если тошнота на пике интенсивной боли и сопровождается высокой температурой или другими серьезными симптомами, вызывайте скорую помощь, — говорит Екатерина Михиенко. — Когда тошнит постоянно или часто, обратитесь к терапевту или гастроэнтерологу. С помощью лабораторных и инструментальных методов врач определит, что именно вызывает тошноту».«При тошноте ощущается дискомфорт в желудке или гортани. Человек теряет аппетит, чувствует слабость, головокружение, повышенное слюноотделение. Его мучат рвотные позывы или рвота», — описывает симптомы врач Елизавета Скородумова.Как избавиться от тошноты в домашних условияхНе занимайтесь спортом и другими тяжелыми физическими нагрузками сразу после еды.Избегайте запахов или продуктов питания, которые вызывают у вас тошноту.Попробуйте съесть небольшое количество сухого печенья или выпить содовой воды.Полоскание рта раствором соды (1 чайная ложка соды на стакан воды) — это то, что помогает от тошноты, хотя и не в ста процентах случаев.Народное средство от тошноты — чай с мятой или мелиссой. Такой напиток имеет успокаивающий эффект на желудок. Как вариант, можно рассосать мятный или ментоловый леденец.Жевательный имбирь и имбирный чай также способны помочь при тошноте.Приложите холодный компресс к затылку или лбу, чтобы облегчить симптом.Постарайтесь расслабиться и отвлечься от ощущения тошноты. Глубокое дыхание и медитация могут сработать.Тошнота часто усугубляется в положении лежа, так как кислое содержимое желудка может затекать в пищевод. Попробуйте легкую физическую активность, например прогулку на свежем воздухе.Что выпить от тошноты взрослому, можно узнать на приеме у доктора. Препараты от тошноты принимайте только после консультации с врачом.Как сдержать тошноту и рвоту в общественных местахПопробуйте сосредоточиться на своем дыхании — дышите медленно и глубоко.Если возможно, найдите тихое место, где можно уединиться.Тошноту могут усилить любые запахи, поэтому, если есть возможность, откройте окно и подышите свежим воздухом.Если понимаете, что рвоту не сдержать, постарайтесь добежать до ближайшего туалета или мусорного контейнера.Помогает ли при тошноте точечный массажВ Интернете есть немало советов, как избавиться от тошноты, массируя определенные точки на теле. Так, иглотерапевт Джонатан Симан из онкологического центра Слоуна Кеттеринга в Нью-Йорке при тошноте и рвоте рекомендует массировать точку P-6, которая находится на тыльной стороне руки рядом с запястьем. Вот его обучающее видео:«Сильно надавите на точку круговыми движениями. Вы можете почувствовать глубокую, но легкую боль, но она не должна быть сильной. Этот массаж можно делать перед едой, а также перед сном каждый вечер. Рекомендую массировать эту точку несколько раз в день, — говорит Симан. — Но никогда не делайте точечный массах при порезах, покраснениях и отеках».Однако точечный массаж считается одной из форм альтернативной медицины, поэтому многие врачи подобный вид лечения не признают.«Эффект точечного массажа (акупрессуры) не доказан и пациентам не рекомендуется, — комментирует врач Екатерина Михиенко. — Но если человеку данный метод помогает и у него нет противопоказаний для этого, то использование не противопоказано».«Причины тошноты могут быть разными (инфекционно-токсические процессы, заболевания ЖКТ, резкое падение или повышение артериального давления, травмы головы, кровопотери и прочее). Но механизм, как правило, один — раздражение рвотного центра в нашей центральной нервной системе, — говорит врач Денис Ковалев. — Чтобы снизить интенсивность тошноты в периоды дообследования, я своим пациентам рекомендую выпить имбирный или мятный чай, медленно съесть дольку лимона. Медикаментозное лечение тошноты подбирают индивидуально, только после выявления основных причин. Помимо медикаментов применяется диетотерапия, а также психотерапия, которая эффективна при функциональных расстройствах пищеварения».

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