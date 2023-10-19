Вот почему диеты терпят неудачу: спорт, генетика и переоценка калорий

Не количество калорий или количество упражнений, которые мы делаем, определяют, будем ли мы стройными или толстыми, худеем или остаемся пухлыми, несмотря на диеты. Исследования показывают, что совершенно разные факторы определяют, что мы можем сделать.Когда мы худеем, а когда нетЭти факты на самом деле необъяснимы, поскольку существует бесчисленное множество диет и программ по снижению веса."Давно известно, что большинство диет терпят неудачу. 90 процентов тех, кто хочет похудеть, на самом деле весят больше, чем до того, как попробовали диету, и являются жертвами эффекта йо-йо", - говорит врач-нутрициолог Игорь Строков.Диетологи только сейчас постепенно раскрывают причины этого. Одним из наиболее важных выводов является следующее: простое уравнение, которое ранее считалось первым и самым важным законом контроля веса, вообще не применимо ко многим людям с избыточным весом.Ошибка баланса калорийОтрицательный баланс калорий не всегда связан с похудением. Многие полные люди, которые постоянно корят себя и мало едят, но при этом не худеют, могут вам кое-что рассказать по этому поводу. С другой стороны, есть много людей, которые каждый день едят больше, чем тратят энергии, и при этом остаются стройными.Мозг — главный сжигатель калорийВторой закон – те, кто занимается спортом каждый день, становятся стройнее – также подвергается сомнению недавними исследованиями. В исследовании по снижению веса с помощью физических упражнений испытуемые женского пола имели тенденцию набирать вес и не становились стройными, как ожидалось."Помимо спорта высшего класса, физические упражнения сильно переоценены как способ сжигания калорий. Это не просто небольшое развлекательное упражнение, которое сжигает много калорий, но на самом деле наш мозг — настоящий пожиратель энергии. Он потребляет около четверти всей энергии, хотя мозг составляет всего два процента веса тела".Но тот, кто думает, что можно похудеть с помощью "мозговой пробежки" и изучения языков, к сожалению, тоже ошибается. Потребность в калориях увеличивается лишь незначительно. Мозг обрабатывает большую часть энергии, исключительно в форме глюкозы, в деятельности, о которой мы не осознаем, например, в производстве гормонов и контроле обмена веществ и функций органов.Неважно, работаете ли вы за столом или садовником: ваши потребности в калориях одинаковыТогда решающим фактором должен стать образ жизни: наш западный образ жизни с постоянным сидением часто рассматривается как основная причина эпидемии ожирения. Ученые сравнили ежедневные потребности в калориях типичных (оседлых) американцев с потребностями африканского племени, добывающего пищу.Потребность в калориях у обеих групп была одинакова: около 2600 килокалорий для мужчин и чуть менее 2000 для женщин, хотя африканцы, еще жившие в своем исходном состоянии, постоянно двигаются и редко сидят в течение дня.Влияние еды на успех в похуденииОднако африканцы были стройнее, чем оседлые жители Запада."Этому есть несколько объяснений. Очевидный вывод: те, кто мало занимается спортом, потребляют каждый день гораздо больше калорий, чем соответствует их ежедневной потребности. Более 500, что в долгосрочной перспективе определенно будет значительным".Однако гораздо большее влияние на это может оказать то, какие продукты едят. И они существенно различались между двумя группами.Исследования показали, что следующие продукты особенно быстро приводят к ожирению:Картофель – отварной или жареный (из-за высокого содержания крахмала)Изделия из белой мукиСахарС другой стороны, следующие меры способствуют снижению веса:Некрахмалистые овощиФруктыОрехиЙогуртКлетчатка нейтрализует калории"Объяснение этому кроется в клетчатке, которую в изобилии дают овощи, фрукты и орехи. Организм выделяет неиспользованные калории с неперевариваемой клетчаткой. Доказано, что растительные волокна делают вас стройнее".В этом исследовании двум группам людей, пытающихся похудеть, разрешили есть одну и ту же пищу с одинаковым ежедневным количеством калорий. Однако в одной группе все зерновые продукты были цельнозерновыми, в другой - очищенными и обработанными.Группа, употреблявшая цельнозерновые продукты, сжигала примерно на 100 калорий больше в день – количество, которое может привести к потере веса на три килограмма за год.Решающие роли: метаболизм и геныТаким образом, клетчатка оказывает положительное влияние на обмен веществ."Однако на метаболизм, сытость, чувство голода и количество жировых клеток принципиально повлиять невозможно. Большая часть этого сложного взаимодействия условна".Вот почему некоторым людям легко похудеть или оставаться стройными и оставаться такими, в то время как другие постоянно борются с лишним весом, несмотря на все усилия.Запрограммируйте свой мозг на правильную еду"При правильном питании меняется аппетит. Это увеличивает желание есть здоровую пищу, которая делает вас стройнее, а не жирнее: продукты, богатые клетчаткой, такие как фрукты, овощи, цельнозерновые продукты, и продукты, богатые белком, такие как рыба, птица и йогурт".Перехитрить генетическую предрасположенностьДаже если похудеть сложно, особенно людям с генетической предрасположенностью, этого все же можно добиться при правильном питании и небольшом упорстве."Возможно, для них небольшим утешением является то, что надоедливый подсчет калорий переоценен. Это определенно поможет вам включить здоровое питание в вашу повседневную жизнь и похудеть в долгосрочной перспективе".

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки