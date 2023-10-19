Nature: друзья, здоровое питание и сон уменьшают риск развития депрессии

Недавние исследования учёных из Fudan University (China) и University of Cambridge (UK), проведенные с использованием многомерной модели и Mendelian randomization на большой выборке участников из Британского биобанка, подтвердили, что факторы образа жизни могут сыграть важную роль в предотвращении депрессии.Исследование, опубликованное на портале Nature, продолжавшееся в течение девяти лет, сфокусировалось на изучении взаимосвязи между употреблением алкоголя, диетой, физической активностью, сном, курением, малоподвижным образом жизни и социальными связями с риском депрессии.Результаты показали, что соблюдение здорового образа жизни может снизить вероятность развития депрессии, даже у тех, кто имеет повышенный генетический риск. Анализ структурного равенства также выявил несколько ключевых нейробиологических механизмов, включая связи с различными областями мозга, такими как паллидум и прецентральная кора, а также с биологическими маркерами, включая триглицериды и С-реактивный белок."Эти результаты очень важны", - отметил главный исследователь. "Они подтверждают не только связь между факторами образа жизни и депрессией, но и предоставляют ценную информацию о механизмах, которые лежат в основе этой связи. Это открывает двери для дальнейших исследований, направленных на разработку персонализированных стратегий профилактики депрессии, основанных на улучшении образа жизни".Исследование подчеркивает значимость интеграции здоровых привычек в повседневную жизнь и поддерживает идею о том, что регулярная физическая активность, здоровое питание и друзья могут сыграть ключевую роль в поддержании психического благополучия.

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