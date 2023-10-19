Потребление красного мяса связано с повышенным риском диабета 2 типа

Согласно новому исследованию, проведенному исследователями из Массачусетса, люди, которые едят всего две порции красного мяса в неделю, могут иметь повышенный риск развития диабета 2 типа по сравнению с людьми, которые едят меньше порций, и риск повышался с увеличением потребления. Они также обнаружили, что замена красного мяса здоровыми источниками белка растительного происхождения, такими как орехи и бобовые, или небольшим количеством молочных продуктов, была связана со снижением риска развития диабета 2 типа. Исследование было опубликовано в American Journal of Clinical Nutrition.Согласно новому исследованию, проведенному исследователями из Массачусетса, люди, которые едят всего две порции красного мяса в неделю, могут иметь повышенный риск развития диабета 2 типа по сравнению с людьми, которые едят меньше порций, и риск повышался с увеличением потребления*. Они также обнаружили, что замена красного мяса здоровыми источниками белка растительного происхождения, такими как орехи и бобовые, или небольшим количеством молочных продуктов, была связана со снижением риска развития диабета 2 типа.«Наши результаты полностью подтверждают диетические рекомендации, которые рекомендуют ограничить потребление красного мяса, и это относится как к переработанному, так и к необработанному красному мясу», — сказал первый автор Сяо Гу, научный сотрудник Департамента питания.В то время как предыдущие исследования обнаружили связь между потреблением красного мяса и риском диабета 2 типа, это исследование, в котором проанализировано большое количество случаев диабета 2 типа среди участников, наблюдаемых в течение длительного периода лет, добавляет больший уровень уверенности в связи.Заболеваемость диабетом 2 типа быстро растет во всем мире. Это вызывает беспокойство не только потому, что это заболевание представляет собой серьезное бремя, но и является основным фактором риска сердечно-сосудистых и почечных заболеваний, рака и деменции.Для этого исследования ученые проанализировали данные о состоянии здоровья 216 695 участников исследований здоровья медсестер (NHS), NHS II и последующего исследования медицинских работников (HPFS). Диету оценивали с помощью опросников по частоте приема пищи каждые два-четыре года на протяжении до 36 лет. За это время более чем у 22 000 участников развился диабет 2 типа.Исследователи обнаружили, что потребление красного мяса, включая обработанное и необработанное красное мясо, тесно связано с повышенным риском развития диабета 2 типа. У участников, которые ели больше всего красного мяса, риск развития диабета 2 типа был на 62% выше, чем у тех, кто ел меньше всего. Каждая дополнительная ежедневная порция обработанного красного мяса была связана с увеличением риска развития диабета 2 типа на 46%, а каждая дополнительная ежедневная порция необработанного красного мяса была связана с увеличением риска на 24%.Исследователи также оценили потенциальные последствия замены одной ежедневной порции красного мяса другим источником белка. Они обнаружили, что замена порции орехов и бобовых была связана со снижением риска развития диабета 2 типа на 30%, а замена порцией молочных продуктов была связана со снижением риска на 22%.«Учитывая наши результаты и предыдущие работы других, ограничение примерно одной порции красного мяса в неделю было бы разумным для людей, желающих оптимизировать свое здоровье и благополучие», — сказал старший автор Уолтер Уиллетт, профессор эпидемиологии и питания.По мнению исследователей, помимо пользы для здоровья, замена красного мяса на полезные источники растительного белка поможет сократить выбросы парниковых газов и изменение климата, а также обеспечит другие экологические преимущества.

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