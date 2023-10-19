Диетолог Кабанов: в снижении уровня холестерина помогает отказ от сахара

Диетолог Алексей Кабанов рассказал, какие изменения в рационе способствуют снижению уровня холестерина.Диетолог Кабанов проинформировал, что проблема повышенного уровня холестерина в крови часто бывает связана с перееданием и склонностью употреблять калорийные, слишком жирные или содержащие вредны жиры продукты.«Злоупотребление продуктами с насыщенными жирами, трансжирами и природными трансжирами может провоцировать повышение уровня холестерина», - об этом медик сообщил порталуКабанов отметил, что защитить себя от чрезмерного скопления холестерина в крови можно, если контролировать в своем меню количество пищи, насыщенной животными и молочными жирами.Кроме того, в снижении уровня холестерина помогает отказ от сахара, ведь именно его ежедневное употребление является одним из распространенных факторов, объясняющих слишком высокое содержание холестерина.«В современном мире сахар фактически является вредной привычкой, принося только вред организму», - поделился мнением диетолог.Когда в повседневном рационе человека присутствует много продуктов, содержащих с быстрые углеводы и сахар, это может привести к появлению проблем с холестерином, подчеркнул Кабанов. Диетолог посоветовал изменить питание, чтобы добиться снижения его уровня в крови.«Необходимо полностью отказаться от сладких напитков, лишних сладких продуктов, продуктов из быстрых углеводов, сократить потребление мясных и молочных продуктов. Особенно важно добавить в рацион растительной белковой пищи».

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