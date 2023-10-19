Врач Магеря объяснил, что не так с организмом, если вы не можете отказаться от сладкого

Некоторые не могут и дня прожить без конфетки или пирожного. Полный запрет сладостей обычно заканчивается срывом: человек съедает еще больше, чем привык. Эндокринолог объяснил, с чем может быть связана такая сильная тяга.Если что-то себе запрещать, то в итоге этого хочется все больше и больше — известное правило, которое отлично работает и с нашими пищевыми привычками. Поэтому диетологи твердят: не отказывайтесь от сладостей раз и навсегда. Да, вы похудеете на какое-то время, но потом все вернется на круги своя, ведь произойдет срыв. Есть шоколад или печенье можно, главное — знать меру и не забывать про овощи, мясо, крупы, они тоже должны быть в ежедневном рационе.Другое дело, когда тяга к сладкому становится невыносимой. Вы не можете прожить без него и дня. Контролировать манию тоже сложно: планировали съесть только две конфеты, но не успели оглянуться, как весь стол оказался усеян фантиками.По словам эндокринолога, за постоянным желанием съесть что-то сладкое могут стоять проблемы со здоровьем.Нарушение микрофлоры кишечника. В органе нарушается баланс между полезными и болезнетворными бактериями. Последние живут и размножаются за счет сахаров. Патогенная флора требует сладкого, постоянно посылая сигналы в головной мозг. Она также воздействует и на эндокринную систему.Высокий инсулин. Этот гормон отвечает за перенос сахара из крови в клетку, тем самым создавая запасы глюкозы. Если уровень инсулина повышен, то хочется «добавки», так как процессы происходят слишком быстро. Частая причина такого повышения — инсулинорезистентность.Дефицит белков и жиров. Если вы не соблюдаете баланс белков, жиров и углеводов в организме, то возникает дефицит энергии. Самый быстрый способ ее пополнить — съесть что-нибудь вкусное.Снижение количества Т4 и Т3. Заставлять есть как можно больше сладостей могут и проблемы со щитовидной железой. И чаще всего виной тому снижение гормонов Т4 и Т3. Если вы при этом еще постоянно чувствуете усталость и слабость, то это веский повод проверить щитовидку.Анемия. Дефицит железа — проблема, с которой чаще всего сталкиваются женщины. При недостатке этого элемента могут быть головокружения, слабость, постоянное желание поспать, бледность. Человек начинает налегать на сладости.Дефицит витаминов группы В. Они помогают получить энергию из пищи, участвуют в формировании красных кровяных телец (эритроцитов). Витамины группы В относятся к кофакторам ферментов, участвующих в обмене жирных кислот, глюкозы, аминокислот.Депрессия. Здесь все очень просто: сладости помогают стимулировать выброс серотонина, состояние улучшается, правда, совсем ненадолго. Такими методами с депрессией не справиться. Здесь обязательно нужно соблюдать режим дня, следить за рационом и работать с психологом.И наконец, последняя причина — это обычная жажда.«Порой тяга к сладкому, да и вообще к пище — это сигнал о том, что в организме недостаточно воды», — говорит Илья Магеря.

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