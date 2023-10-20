Чем нельзя обрабатывать только что сорванную родинку

Если вы случайно сорвали родинку, следует немедленно записаться на консультацию к дерматоонкологу.О первой помощи в подобных ситуациях рассказывает «Почему болит» со ссылкой на врача-дерматолога, косметолога Марину Печенину.1. Остановить кровотечениеНаложите на рану стерильную повязку, смоченную перекисью водорода или антисептиком. Важно тщательно очистить повреждённое место, чтобы предотвратить заражение. Если рана глубокая или кровотечение не прекращается, рекомендуется немедленно обратиться за медицинской помощью.«При обработке раны не стоит использовать вату или ватный диск, так как они оставляют в ране много волокон», — предупредил доктор.2. Не применять спиртовые растворыНе стоит обрабатывать пострадавшее место зелёнкой, йодом или фукорцином. Эти препараты окрашивают родинку, что помешать специалисту её осматривать.3. Не откладывать визит к врачу«Нужно обязательно обратиться к доктору в тот же день, когда была получена травма родинки. Лучше всего, если это будет врач-дерматолог, хирург или дерматоонколог», — пояснила Печенина.

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