Кардиолог Бирюкова: употребляемые людьми «скрытые» соль и сахар вредят сердцу

Врач-кардиолог Анна Бирюкова: современные люди употребляют в пищу много «скрытой» соли и «скрытого» сахара, что вредит состоянию сосудов и сердца.Кардиолог Бирюкова констатировала употребляемые людьми в большом количестве «скрытые» соль и сахар вредят сердцу.«80% соли, которую человек потребляет ежедневно, приходится на «скрытую соль», которая уже содержится в продуктах. Если учесть, что при приготовлении пищи мы подсаливаем, а часть людей еще и досаливает уже готовую пищу, то становится понятно, что ежедневное потребление уже превышает норму», - объяснила специалистка .По словам Бирюковой, особенно много «скрытой» соли содержится в хлебе и разной выпечке, колбасных изделиях, копченых продуктах, фастфуде, полуфабрикатах, бульонных кубиках, консервах, готовых соусах. Употребляя эти продукты, люди и не догадываются, что поглощают с ними сверхбольшие дозы соли – ощутит ее высокое содержание мешают другие добавки.Что касается «скрытого» сахара, врач отметила, что в качестве добавки для улучшения вкуса он присутствует сегодня практически во всех готовых продуктах, многочисленных напитках.«Сахар вызывает сильную нехватку тиамина, что может привести к дистрофии сердечной мышечной ткани и другим серьезным последствиям», - предупредила кардиолог.Также сердцу вредит неконтролируемое употребление жиров – конкретно насыщенных, но особенно трансжиров. Последние делают человека подверженным атеросклерозу, так как из-за их поедания в крови растет «плохой» холестерин, откладывающийся в артериях в виде бляшек.«Трансжиры используются при производстве масложировой продукции (маргарин, спреды, заменители какао-масла и молочного жира), фастфуда (картофель фри, снеки, бургеры, попкорн), кондитерских изделий (шоколад, торты, печенье, конфеты)».Бирюкова добавила, что особенно вредным для сердца и сосудов является постоянное присутствие в рационе еды, содержащей в себе многочисленные искусственные добавки: усилители вкуса, консерванты, стабилизаторы. Таким «богатым» составом часто отличаются полуфабрикатные изделия и разнообразные продукты из переработанного мяса.

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