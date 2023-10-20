Три вопроса доктору о ДППГ: причины возникновения, симптомы, как лечить

Доброкачественное пароксизмальное позиционное головокружение (ДППГ) — расстройство, при котором больной чувствует преходящие головокружения во время изменения положения головы.Отоневролог Валерий Куваев рассказал "Рамблеру" о том, почему возникает ДППГ, как проявляются приступы и можно ли вылечить это состояние.Почему возникает ДППГ?Доброкачественное пароксизмальное позиционное головокружение (ДППГ) возникает из-за резкого попадания кристалликов в вестибулярном аппарате туда, куда не следует. Если точнее, то отолиты покидают свое место и попадают в полукружные канальцы. Проблема сугубо в рамках вестибулярного аппарата — маленького органа равновесия, который находится в глубине каждого уха.Суть выздоровления — это выгнать кристаллики обратно, потому что нервная система получает неправильные сигналы при изменении положения головы, и это проявляется головокружением с ощущением вращения, тошнотой (иногда до рвоты) и редко другими симптомами (неустойчивость при ходьбе, потливость, перепады артериального давления).Как проявляются приступы и сколько они длятся?Приступы головокружения возникают в определенном положении головы, чаще лежа, и после поворота в такое положение длятся от нескольких секунд до минуты, в зависимости от ситуации.Но сам период этих головокружений может длится долго. У кого—то это один день, у кого—то недели и даже дольше.Можно ли вылечить ДППГ?Лечение — это выгнать кристаллики обратно из канальцев вестибулярного аппарата. В большом проценте это происходит само, если получилось повернуть голову определенным образом еще до приема врача.Но самое эффективное лечение — это определение конкретной стороны и канала с помощью тестов и подбор специального позиционного маневра, в котором голова вместе с телом совершит серию поворотов и кристаллики с большой вероятностью выйдут обратно, где уже смогут раствориться.Если это не получилось, придется повторить лечебные маневры через несколько дней, а в качестве домашнего задания поделать специальное упражнение.Другого лечения попросту не существует. Сосудистые препараты здесь совершенно не нужны, потому что причина не в головном мозге или его сосудах, как и не в сосудах шеи, ее мышцах.Хотя симптоматическое лечение порой помогает лучше пережить этот период: лекарства от тошноты и рвоты, и лекарства, подавляющие вестибулярную функцию.Поскольку кристаллики покидают свое место и попадают в канальцы вестибулярного аппарата при сочетании неясных причин, профилактика не разработана. Тем более, что часто такая болезнь проявляется лишь раз-два в жизни.Поэтому, при возникновении головокружение важнее сразу идти к отоневрологу (это может быть невролог или ЛОР-врач).К слову, есть исследования, которые отметили, что при остеопорозе эти приступы случаются чаще, поэтому рекомендуют принимать витамин D и наблюдаться по остеопорозу, держать под контролем эту болезнь.Не могу не добавить, что при ДППГ интенсивное головокружение сопровождается естественным ограничительным страхом повернуть голову, дабы не вызвать эти сильные и неприятные симптомы. Но этот страх головокружения или падения может наслоиться на психологический фон и длиться годами, десятилетиями. Особенно если вся история началась с подозрения на инсульт, который, разумеется, не нашелся и это назвали ТИА, а состояние объяснили "пережатием сосудов" и "кислородным голоданием мозга". Проявляется таких страхов является стремление спать только на одном боку, страхом резких движений, поиском постоянной опоры при ходьбе.Профилактикой именно таких тяжелых психологических последствий этого безобидного, "доброкачественного" головокружения является своевременный визит к отоневрологу для быстрого установления причины, лечения и разъяснения безопасности состояния, хоть оно и крайне неприятное.

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