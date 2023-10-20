Онкоуролог Гадзиян назвал опасный симптом у мужчин, который проявляется по ночам

Он может предупреждать о двух заболеваниях предстательной железы — аденоме и даже раке простаты. Чаще всего они развиваются у мужчин старше 45 лет.По словам хирурга-уролога Марка Гадзияна, риск заболеть аденомой или раком простаты увеличивается с возрастом: чем старше мужчина, тем он больше. Нередко бывает, что обе болезни развиваются одновременно. По словам врача, он видел пациентов, которым сначала удаляли аденому, а спустя два года в этой же предстательной железе находили рак и лечили уже его.«В США и Европе рак простаты занимает первое место в структуре онкологических заболеваний у мужчин уже давно. Почему? С возрастом частота выше, а так как там мужчины живут в среднем 78-81 год (в России — 65), то и онкология простаты чаще», — сообщил Марк Гадзиян в своем телеграм-канале.Специалист рекомендует мужчинам начиная с 40 лет «тщательно следить за своим мочеиспусканием и за анализом ПСА крови». В частности, если мужчина часто встает ночью из-за ощущения позывов сходить в туалет — это тревожный сигнал, который требует консультации врача. Также надо обращать внимание на трудности с опорожнением мочевого пузыря.«Но даже если нет жалоб, каждый год сдавайте ПСА крови, ведь он является самым главным маркером ранней диагностики рака простаты. Норма — менее 3 нг/мл. Я вижу очень хорошие результаты лечения аденомы на ранних стадиях и отличные результаты современной хирургии при локальном раке простаты», — заверил специалист.Почему анализ крови на ПСА может ошибатьсяАнализ крови на простатспецифический антиген (ПСА) считается самым доступным и эффективным методом ранней диагностики рака предстательной железы. Однако при получении показателя за пределами нормы не стоит сразу паниковать.Как рассказывали специалисты петербургского НМИЦ онкологии им. Петрова, уровень ПСА в крови может повышаться не только при раке простаты. Такое может быть, например, при доброкачественной гиперплазии предстательной железы и хроническом простатите. Анализ может также давать ложный результат, если прийти в лабораторию просто так, без всякой подготовки. Поэтому стоит подготовиться к исследованию заранее, если не хотите потом нервничать.По словам онкологов, на результат анализа крови на ПСА могут повлиять:ректальная пальпация предстательной железы;биопсия простаты;облучение предстательной железы;секс или сексуальные игры;гормональная терапия;противовоспалительная терапия;употребление острой пищи;алкоголь.Если вы не хотите получить некорректный результат, врачи советуют отправляться на сдачу анализа не раньше чем через две недели после всего перечисленного выше.

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