6 признаков, что вы принимаете слишком много мелатонина - рассказывает врач

Хотя у большинства людей, принимающих мелатонин, не возникает побочных эффектов, врач предупредил о признаках, которые могут сигнализировать о том, что вы приняли слишком большую дозу.Мелатонин — это естественный гормон в организме, который помогает регулировать сон. Ночью уровень мелатонина начинает повышаться, побуждая ваше тело расслабиться и, в конечном итоге, заснуть.Благодаря этим способностям мелатонин также был превращен в форму таблеток, обещающих бороться с нарушениями сна.Хотя желание крепко спать иногда может быть сильнее, чем соблюдение правильной дозировки, врач предупредила, что слишком большой прием не принесет вреда для вашего здоровья.«В России мелатонин доступен без рецепта, и перед использованием рекомендуется проконсультироваться с врачом общей практики или фармацевтом. Для большинства взрослых типичная доза составляет от 0,2 мг до 5 мг, и важно отметить, что больше не обязательно означает лучше, и доза обычно зависит от того, для чего вы ее используете», - говорит врач-терапевт Ирина Андреева.Врач пояснила, что прием слишком большого количества популярного "снотворного" может спровоцировать следующие побочные эффекты и потенциальные риски для здоровья:Нарушения сна: по иронии судьбы, передозировка может привести к нарушению сна или необычным сновидениям.Сонливость: одним из наиболее распространенных побочных эффектов приема слишком большого количества мелатонина является сонливость или разбитость на следующий день.Головная боль: некоторые люди могут испытывать головные боли.Головокружение: чрезмерное употребление может привести к ощущению головокружения или дурноты.Тошнота и спазмы желудка. Некоторые люди могут испытывать дискомфорт в желудке, спазмы или тошноту.Сухость во рту, сухая кожа.Андреева не единственная, кто предупреждает о побочных эффектах, связанных с снотворным. Исследования показывают, что мелатонин может привести к чрезмерной усталости и вялости, головным болям, а в некоторых случаях даже к проблемам с желудком.Хотя мелатонин обычно считается безопасным для краткосрочного применения, долгосрочные эффекты приема снотворного «не так хорошо изучены».«Непрерывное использование следует обсудить с врачом», — сказала она.Еще один риск, связанный с снотворным, — это его взаимодействие с другими лекарствами.«Большие дозы мелатонина могут усиливать действие других седативных или антикоагулянтных препаратов. Он также может мешать действию лекарств от диабета, высокого кровяного давления и других. Поэтому очень важно проконсультироваться с врачом, прежде чем начинать прием добавок».Кроме того, беременные и кормящие женщины также должны быть осторожны с мелатонином.Влияние мелатонина на развитие плода и младенцев недостаточно изучено, поэтому беременным и кормящим женщинам часто рекомендуется избегать приема мелатонина.

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