Разработан калькулятор для вычисления индивидуальной нормы температуры тела

Нет универсальной «нормальной» температуры тела, утверждают ученые. Согласно последнему исследованию, проведенному американскими исследователями, установлено, что идея о стандартной температуре тела, принятая в течение последних столетий, требует пересмотра.Оказывается, температура тела зависит от различных факторов, включая возраст, пол, рост и вес. Эти выводы основаны на анализе более чем 600 000 показателей температуры полости рта у взрослых пациентов.Согласно исследованию, опубликованному в журнале Science Translational Medicine, факторы, такие как время суток, пол и физические характеристики, оказывают значительное влияние на температуру тела человека. Исследователи отметили, что температура тела обычно ниже у мужчин, а также уменьшается с возрастом и ростом, но увеличивается с весом. Кроме того, они подчеркнули, что время суток играет важную роль: утром температура чаще всего ниже, а в середине дня - выше.Доктор Джули Парсоннет, старший автор исследования и профессор медицины, эпидемиологии и здоровья населения, высказалась о важности пересмотра нашего понимания о нормальной температуре тела. Она отметила, что использование стандартного значения 36,6°С, установленного в XIX веке, приводило к неточным диагнозам и пропуску серьезных диагнозов. Доктор Парсоннет подчеркнула, что общепринятая температура является скорее средним показателем и не является универсальным нормативом для всех.В свете этих результатов, ученые из Stanford University разработали специальный калькулятор, позволяющий определить типичную температуру тела для конкретного человека, исходя из его характеристик. Этот инструмент поможет обеспечить более точные и индивидуальные показатели температуры, что, в свою очередь, может улучшить диагностику и начало лечения различных заболеваний.Исследователи также подчеркнули, что помимо физиологических факторов, на температуру тела могут влиять другие переменные, такие как физическая активность, погода, а также прием горячих или холодных напитков. Это подчеркивает важность учета широкого спектра факторов при интерпретации данных о температуре тела для достижения наиболее точных и информативных выводов.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки