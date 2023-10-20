Разработан калькулятор для вычисления индивидуальной нормы температуры тела
Оказывается, температура тела зависит от различных факторов, включая возраст, пол, рост и вес. Эти выводы основаны на анализе более чем 600 000 показателей температуры полости рта у взрослых пациентов.
Согласно исследованию, опубликованному в журнале Science Translational Medicine, факторы, такие как время суток, пол и физические характеристики, оказывают значительное влияние на температуру тела человека. Исследователи отметили, что температура тела обычно ниже у мужчин, а также уменьшается с возрастом и ростом, но увеличивается с весом. Кроме того, они подчеркнули, что время суток играет важную роль: утром температура чаще всего ниже, а в середине дня - выше.
Доктор Джули Парсоннет, старший автор исследования и профессор медицины, эпидемиологии и здоровья населения, высказалась о важности пересмотра нашего понимания о нормальной температуре тела. Она отметила, что использование стандартного значения 36,6°С, установленного в XIX веке, приводило к неточным диагнозам и пропуску серьезных диагнозов. Доктор Парсоннет подчеркнула, что общепринятая температура является скорее средним показателем и не является универсальным нормативом для всех.
В свете этих результатов, ученые из Stanford University разработали специальный калькулятор, позволяющий определить типичную температуру тела для конкретного человека, исходя из его характеристик. Этот инструмент поможет обеспечить более точные и индивидуальные показатели температуры, что, в свою очередь, может улучшить диагностику и начало лечения различных заболеваний.
Исследователи также подчеркнули, что помимо физиологических факторов, на температуру тела могут влиять другие переменные, такие как физическая активность, погода, а также прием горячих или холодных напитков. Это подчеркивает важность учета широкого спектра факторов при интерпретации данных о температуре тела для достижения наиболее точных и информативных выводов.
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