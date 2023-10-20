Какие заболевания и состояния могут ввергнуть в депрессию

Депрессия часто прячется под видом чего-то безобидного или, напротив, незаметно подползает, когда человек и его организм борются с кажущимися куда более серьёзными проблемами.Есть масса заболеваний и факторов, которые могут подарить вам серьёзные психологические проблемы в довесок, и даже врачи не всегда вспоминают об этом.Какие состояния могут стать причиной или способствовать развитию депрессии, как их отличить и когда пора бежать к психотерапевту, рассказала старший психолог Клиники доктора Исаева Анастасия Наталевич.Почему так трудно выявить депрессиюВ последнее время отмечается большая распространённость недиагностированной депрессии у населения разных стран. Это происходит по нескольким причинам.Во-первых, человеку самому сложно понять и заподозрить у себя депрессию: часто она может протекать параллельно с каким-то соматическим заболеванием.Во-вторых, депрессия имеет разные маски, и в современном мире она значительно видоизменилась. Достаточно редко встречается тяжёлая эндогенная депрессия, когда человек абсолютно перестаёт функционировать в социуме, не встаёт с кровати, не ест.Обычно человек сравнивает своё состояние именно с таким классическим восприятием депрессии и, видя у себя другую картину, ищет какие-то логические рациональные объяснения своего самочувствия: сложная работа, стресс, соматическое заболевание.Такие люди ходят по врачам, жалуются на боли, непонятные ощущения в теле или другие соматические признаки, а врачи ничего не находят. В этом случае грамотный терапевт должен направить пациента к психиатру, подозревая депрессивное состояние.Чтобы вовремя обнаружить у себя депрессию, можно ориентироваться на основные симптомы, описанные в МКБ:сниженное настроение,утрата интересов и удовольствия,повышенная утомляемость и сниженная активность.Также могут проявляться:снижение способности концентрации внимания,сниженные самооценка и чувство уверенности в себе,идеи вины и самоуничижения,мрачное и пессимистическое видение будущего,идеи или действия, направленные на самоповреждение или суицид,нарушенный сон,сниженный аппетит.Если эти симптомы длятся более двух недель, это уже повод идти к врачу.Распознать депрессию зачастую мешает хроническая усталость. Здоровая психика так устроена, что если вы берёте отпуск и даёте себе отдохнуть, то через некоторое время энергия накапливается и снова хочется какой-то деятельности. Если же вы даёте себе возможность полноценно отдохнуть, но усталость не проходит или по окончании отпуска очень быстро возвращается вновь, то это повод обратиться к врачу.Какие заболевания провоцируют депрессиюСуществуют соматические заболевания или физиологические состояния, которые могут провоцировать развитие депрессии. В большую группу можно выделить все сложные заболевания с достаточно высоким уровнем летальности, такие как онкология.Сюда же можно отнести различного рода оперативные вмешательства, например, при спонтанных сложных травмах. Это связано ещё и с наркозом, который влияет на головной мозг, и с периодом восстановления и реабилитации: как человек проживает этот период и те изменения, которые происходят или произошли с его телом в случае серьёзной травмы.Одной из частых причин депрессии может быть повышенный уровень пролактина как у женщин, так и у мужчин. В норме пролактин присутствует только у женщин в период кормления грудью — для этого он и вырабатывается в организме. В случае нарушения может появляться большое количество пролактина у некормящих женщин или у мужчин. Часто это связано с физиологическими нарушениями в головном мозге (опухолью гипофиза), так что помимо анализов на гормоны врач может назначит КТ мозга или МРТ.Также стоит отметить послеродовую депрессию, когда у женщины происходит гормональный сбой и её жизнь сильно меняется в связи с появлением ребёнка. На состояние могут влиять особенности и тяжесть родов, возможные осложнения.Депрессия может возникать у молодой мамы на фоне неврастении, связанной с монотонностью жизни, кормлением грудью, физической усталостью, частыми пробуждения для ухода за малышом — то есть общего истощения нервной системы.В период менопаузы женщины также склонны к развитию депрессий. Это связано с тем, что опять-таки происходит перестройка организма, заканчивается период детородной функции, сходит «на нет» синтезирование женских половых гормонов.Если включается психологический контекст и этот период попадает на возрастной кризис, то риск депрессии возрастает. У подростков часто бывают депрессии как расстройство психики в период полового созревания, когда происходит гормональная перестройка.Часто бывает, что ребёнок имеет предрасположенность к развитию депрессии, а гормональная перестройка в подростковом возрасте запускает его манифестацию. Сложные отношения в семье или школе могут усугублять эту ситуацию.Коронавирус, который является нейровирусной инфекцией, также способствует развитию депрессивного расстройства. У людей, имеющих химическую зависимость, систематически употребляющих наркотики или алкоголь, в большинстве случаев развивается депрессивное расстройство.Верно и обратное: люди с депрессивным расстройством склонны попасть в зависимость от психоактивных веществ в попытке как-то сгладить эмоциональный фон и другие симптомы депрессии.Часто анемию (низкий уровень содержания железа) могут путать с депрессией, симптоматика очень похожа: быстрая утомляемость, снижение когнитивных функций. Из-за этого могут лечить анемию, хотя на самом деле проблема психического характера.В особую группу выделяют заболевания, которые относятся к психоэндокринологии. Они вызваны нарушением нормальной выработки гормонов, сильно влияют на психику и могут продуцировать серьёзные психические изменения, в том числе могут быть похожими на депрессию или перейти в депрессию.К ним можно отнести:Сахарный диабет. Заболевание сопровождается снижением работоспособности, повышенной утомляемостью, головной болью, эмоциональной лабильностью.Гипотиреоз, или снижение функций щитовидной железы. Преобладают медлительность, вялость, сонливость, снижение побуждений и влечений.Тиреотоксикоз, или гиперфункция щитовидной железы. Характерны несдержанность, склонность к бурным аффектам, которые быстро истощаются, но при этом сохраняется чувство внутреннего напряжения и беспокойства.Болезнь Аддисона (надпочечниковая недостаточность).Акромегалия (увеличение продукции соматотропного гормона).Болезнь Иценко — Кушинга (повышение уровня кортизола).

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