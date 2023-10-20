Этот вкусный фрукт и чай помогут вам быстрее уснуть и лучше выспаться - советует врач
Хороший ночной сон может быть невероятно важным. Плохой сон может повлиять на многие другие области вашего здоровья и благополучия.
Если вы изо всех сил пытаетесь заснуть по ночам, может быть крайне важно найти корень проблемы и то, как вы можете помочь. Врач сказал, что решением проблемы может быть употребление большего количества определенных фруктов.
Употребление ананаса перед сном поможет быстрее заснуть и спать намного глубже.
Врач посоветовала есть ананас перед сном, если у них проблемы со сном, поскольку он увеличивает выработку мелатонина, гормона сна.
«Было доказано, что употребление ананасов или свежего ананасового сока перед сном повышает маркеры мелатонина в мозге на 266%. Триптофан (аминокислота, присутствующая в ананасе) естественным образом повышает уровень мелатонина (гормон, который сигнализирует о сне). начало) и уровень серотонина в мозгу, вызывая ощущение успокоения, сна и расслабления», - говорит врач общей практики Завьялов Юрий .
Помимо повышения выработки мелатонина, высокое содержание воды в ананасе может помочь поддерживать ваше тело в отличной форме и позволить вам спокойно спать, что приводит к улучшению ночного сна в целом. Более того, ананас также обладает противовоспалительными свойствами, которые могут помочь вам во время сна, особенно если вы часто просыпаетесь из-за боли.
Однако Завьялов настаивал на том, что употребление ананаса не является волшебным решением проблем со сном. Эксперт заявил, что употребление одного только ананаса вряд ли окажет «значительное» влияние на ваш сон, а любые улучшения, которые вы увидите, скорее всего, будут «постепенными и связаны с общим благополучием».
Если вы отчаянно нуждаетесь в снотворном, врач предлагает попробовать «варианты, более известные своими свойствами, способствующими сну», такие как теплое молоко, ромашковый чай и цельнозерновые продукты.
«Различные травяные чаи могут улучшить сон. Например, ромашковый и лавандовый чаи, а также чай из корня валерианы и коры магнолии Также важно поддерживать здоровый режим сна и устранять любые основные нарушения сна, если у вас постоянно возникают проблемы со сном», - советует врач Завьялов.
Исследования показали, что травяной чай, а также связанные с ним ритуалы и практики способствуют расслаблению и помогают людям заснуть. При этом ритуальный аспект употребления чая может быть более важным, чем его химические соединения.
"Потратьте время на то, чтобы заварить чай, сесть и выпить его — это успокаивающее занятие, которое может способствовать сонливости, независимо от химических свойств травяного чая", - советует Завьялов.
Иллюстрация к статье:
Самые свежие новости медицины в нашей группе на Одноклассниках
Добавил valyuha в категорию Разное
Добавить комментарий