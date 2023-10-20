Этот вкусный фрукт и чай помогут вам быстрее уснуть и лучше выспаться - советует врач

Один тренер по сну сказал, что употребление вкусных фруктов перед сном может помочь улучшить качество сна.Хороший ночной сон может быть невероятно важным. Плохой сон может повлиять на многие другие области вашего здоровья и благополучия.Если вы изо всех сил пытаетесь заснуть по ночам, может быть крайне важно найти корень проблемы и то, как вы можете помочь. Врач сказал, что решением проблемы может быть употребление большего количества определенных фруктов.Употребление ананаса перед сном поможет быстрее заснуть и спать намного глубже.Врач посоветовала есть ананас перед сном, если у них проблемы со сном, поскольку он увеличивает выработку мелатонина, гормона сна.«Было доказано, что употребление ананасов или свежего ананасового сока перед сном повышает маркеры мелатонина в мозге на 266%. Триптофан (аминокислота, присутствующая в ананасе) естественным образом повышает уровень мелатонина (гормон, который сигнализирует о сне). начало) и уровень серотонина в мозгу, вызывая ощущение успокоения, сна и расслабления», - говорит врач общей практики Завьялов Юрий .Помимо повышения выработки мелатонина, высокое содержание воды в ананасе может помочь поддерживать ваше тело в отличной форме и позволить вам спокойно спать, что приводит к улучшению ночного сна в целом. Более того, ананас также обладает противовоспалительными свойствами, которые могут помочь вам во время сна, особенно если вы часто просыпаетесь из-за боли.Однако Завьялов настаивал на том, что употребление ананаса не является волшебным решением проблем со сном. Эксперт заявил, что употребление одного только ананаса вряд ли окажет «значительное» влияние на ваш сон, а любые улучшения, которые вы увидите, скорее всего, будут «постепенными и связаны с общим благополучием».Если вы отчаянно нуждаетесь в снотворном, врач предлагает попробовать «варианты, более известные своими свойствами, способствующими сну», такие как теплое молоко, ромашковый чай и цельнозерновые продукты.«Различные травяные чаи могут улучшить сон. Например, ромашковый и лавандовый чаи, а также чай из корня валерианы и коры магнолии Также важно поддерживать здоровый режим сна и устранять любые основные нарушения сна, если у вас постоянно возникают проблемы со сном», - советует врач Завьялов.Исследования показали, что травяной чай, а также связанные с ним ритуалы и практики способствуют расслаблению и помогают людям заснуть. При этом ритуальный аспект употребления чая может быть более важным, чем его химические соединения."Потратьте время на то, чтобы заварить чай, сесть и выпить его — это успокаивающее занятие, которое может способствовать сонливости, независимо от химических свойств травяного чая", - советует Завьялов.

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