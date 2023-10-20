Что т акое атеросклероз и как его предотвратить
Если не проходить обследование каждый год, об опасной болезни можно узнать слишком поздно.
Что такое атеросклероз
Наши кровеносные сосуды (артерии) несут кислород и питательные вещества ко всем частям тела. Иногда в сосудах образуются жировые отложения — бляшки. Из-за них артерии сужаются, становятся твёрдыми и жёсткими, им сложнее доставлять кровь и кислород к органам. Это и есть атеросклероз — опасное хроническое заболевание.
Болезнь прогрессирует медленно. Но со временем бляшки могут полностью перекрыть артерию.
Как распознать атеросклероз
Многие люди не подозревают о болезни, потому что часто у неё нет симптомов. На начальных стадиях самостоятельно обнаружить атеросклероз точно не удастся. Если не проходить полное обследование организма хотя бы раз в год, узнать о недуге можно через много лет, когда он перейдёт в тяжёлую стадию и бляшки перекроют кровоток.
Симптомы атеросклероза средней и тяжёлой степени зависят от того, какие артерии поражены. По словам Людмилы Сбродовой, нередко болезнь затрагивает сосуды сразу нескольких органов.
Сосуды сердца
Вы можете ощущать давление и дискомфорт в груди. Боль часто отдаёт в спину, шею, плечи, руки или челюсть. Ещё иногда появляется одышка, аритмия (частое сердцебиение), бессонница, усталость.
Сосуды головного мозга
Основные признаки в этом случае — внезапное онемение или слабость в руках или ногах, невнятная речь, временная потеря зрения, головокружение, потеря координации при ходьбе, сильная головная боль, обморок.
Сосуды рук и ног
Если сужены эти артерии, конечности могут болеть и неметь, особенно при движении.
Сосуды почек
Из-за бляшек в почечных артериях может развиться почечная недостаточность. Её основные признаки: слабость, потеря аппетита, тошнота, слишком частое или редкое мочеиспускание, отёки рук и ног, проблемы с концентрацией внимания, кожный зуд.
Откуда берётся атеросклероз
Болезнь может появиться уже в детстве. Почему — точно неизвестно. Обычно всё начинается с повреждения эндотелия — внутреннего слоя артерии.
Нанести ущерб сосудам могут несколько вещей:
высокое артериальное давление;
курение табака;
высокий уровень холестерина или триглицеридов;
сахарный диабет первого типа;
полнота, ожирение;
отсутствие физических нагрузок.
Чем опасен атеросклероз
У болезни есть несколько осложнений, угрожающих здоровью и жизни.
Если ведущие к сердцу артерии сужены, приток крови замедляется. Это приводит к ишемической болезни сердца и стенокардии. А впоследствии иногда становится причиной инфаркта миокарда и смерти.
Из-за сужения сосудов, которые гонят кровь к мозгу, может произойти инсульт.
Закупорка артерий в руках или ногах приводит к судорогам, мышечным болям, а иногда даже к гангрене.
Атеросклероз может вызвать аневризму в стенке сосуда. Это выпуклость, которая со временем лопается и провоцирует внутреннее кровотечение.
Когда обращаться к врачу
Как только заметили любые из перечисленных выше симптомов.
Сначала отправляйтесь к терапевту. Он осмотрит вас и даст направление к узкому специалисту в зависимости от того, какие артерии затронула болезнь. Атеросклерозом сосудов сердца занимаются кардиолог и кардиохирург, мозга — невролог, конечностей — ангиолог или сосудистый хирург, почек — нефролог.
Как лечить атеросклероз
Это может замедлить развитие атеросклероза и улучшить самочувствие больного.
Изменение образа жизни
Первым делом доктор посоветует вам наладить режим и избавиться от вредных привычек. Вот как это сделать:
Если курите, бросьте.
Придерживайтесь правильного питания, чтобы снизить количество холестерина. Старайтесь избегать продуктов с высоким содержанием насыщенных жиров, соли и сахара. Налегайте на овощи и фрукты.
Будьте активным. Специалисты советуют уделять этому минимум 2,5 часа ежедневно. Например, можно ездить на велосипеде, ходить пешком и пару раз в неделю заниматься силовыми упражнениями.
Поддерживайте оптимальный вес в пределах индекса массы тела (ИМТ) от 18,5 до 24,9.
Меньше пейте алкоголь.
Если вы вовремя спохватились и не запустили болезнь, никакое другое лечение может и не понадобиться.
Приём лекарств
Это следующий этап, к которому переходят, если изменение привычек не помогло.
Для лечения атеросклероза сейчас применяют препараты, препятствующие образованию атерогенных липопротеидов, тормозящие всасывание холестерина в кишечнике, физиологические корректоры липидного обмена, ангиопротекторы и некоторые другие средства, которые подбирает лечащий врач. Самому ничего принимать ни в коем случае нельзя.
Операция
Она необходима, если у больного серьёзная закупорка артерии. Операция поможет убрать бляшки со стенок и восстановить кровоток.
Можно ли предотвратить атеросклероз
Обезопасить себя на сто процентов нельзя. Но некоторые факторы риска контролируются.
Выше мы уже давали рекомендации по изменению образа жизни для лечения атеросклероза. Они подходят и тем, кто хочет предотвратить болезнь.
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