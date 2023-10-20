Что т акое атеросклероз и как его предотвратить

Атеросклероз – это серьезное заболевание, которое затрагивает артерии и может быть причиной множества сердечно-сосудистых проблем, включая инфаркты, инсульты и прочие опасные состояния.Если не проходить обследование каждый год, об опасной болезни можно узнать слишком поздно.Что такое атеросклерозНаши кровеносные сосуды (артерии) несут кислород и питательные вещества ко всем частям тела. Иногда в сосудах образуются жировые отложения — бляшки. Из-за них артерии сужаются, становятся твёрдыми и жёсткими, им сложнее доставлять кровь и кислород к органам. Это и есть атеросклероз — опасное хроническое заболевание.Болезнь прогрессирует медленно. Но со временем бляшки могут полностью перекрыть артерию.Как распознать атеросклерозМногие люди не подозревают о болезни, потому что часто у неё нет симптомов. На начальных стадиях самостоятельно обнаружить атеросклероз точно не удастся. Если не проходить полное обследование организма хотя бы раз в год, узнать о недуге можно через много лет, когда он перейдёт в тяжёлую стадию и бляшки перекроют кровоток.Симптомы атеросклероза средней и тяжёлой степени зависят от того, какие артерии поражены. По словам Людмилы Сбродовой, нередко болезнь затрагивает сосуды сразу нескольких органов.Сосуды сердцаВы можете ощущать давление и дискомфорт в груди. Боль часто отдаёт в спину, шею, плечи, руки или челюсть. Ещё иногда появляется одышка, аритмия (частое сердцебиение), бессонница, усталость.Сосуды головного мозгаОсновные признаки в этом случае — внезапное онемение или слабость в руках или ногах, невнятная речь, временная потеря зрения, головокружение, потеря координации при ходьбе, сильная головная боль, обморок.Сосуды рук и ногЕсли сужены эти артерии, конечности могут болеть и неметь, особенно при движении.Сосуды почекИз-за бляшек в почечных артериях может развиться почечная недостаточность. Её основные признаки: слабость, потеря аппетита, тошнота, слишком частое или редкое мочеиспускание, отёки рук и ног, проблемы с концентрацией внимания, кожный зуд.Откуда берётся атеросклерозБолезнь может появиться уже в детстве. Почему — точно неизвестно. Обычно всё начинается с повреждения эндотелия — внутреннего слоя артерии.Нанести ущерб сосудам могут несколько вещей:высокое артериальное давление;курение табака;высокий уровень холестерина или триглицеридов;сахарный диабет первого типа;полнота, ожирение;отсутствие физических нагрузок.Чем опасен атеросклерозУ болезни есть несколько осложнений, угрожающих здоровью и жизни.Если ведущие к сердцу артерии сужены, приток крови замедляется. Это приводит к ишемической болезни сердца и стенокардии. А впоследствии иногда становится причиной инфаркта миокарда и смерти.Из-за сужения сосудов, которые гонят кровь к мозгу, может произойти инсульт.Закупорка артерий в руках или ногах приводит к судорогам, мышечным болям, а иногда даже к гангрене.Атеросклероз может вызвать аневризму в стенке сосуда. Это выпуклость, которая со временем лопается и провоцирует внутреннее кровотечение.Когда обращаться к врачуКак только заметили любые из перечисленных выше симптомов.Сначала отправляйтесь к терапевту. Он осмотрит вас и даст направление к узкому специалисту в зависимости от того, какие артерии затронула болезнь. Атеросклерозом сосудов сердца занимаются кардиолог и кардиохирург, мозга — невролог, конечностей — ангиолог или сосудистый хирург, почек — нефролог.Как лечить атеросклерозЭто может замедлить развитие атеросклероза и улучшить самочувствие больного.Изменение образа жизниПервым делом доктор посоветует вам наладить режим и избавиться от вредных привычек. Вот как это сделать:Если курите, бросьте.Придерживайтесь правильного питания, чтобы снизить количество холестерина. Старайтесь избегать продуктов с высоким содержанием насыщенных жиров, соли и сахара. Налегайте на овощи и фрукты.Будьте активным. Специалисты советуют уделять этому минимум 2,5 часа ежедневно. Например, можно ездить на велосипеде, ходить пешком и пару раз в неделю заниматься силовыми упражнениями.Поддерживайте оптимальный вес в пределах индекса массы тела (ИМТ) от 18,5 до 24,9.Меньше пейте алкоголь.Если вы вовремя спохватились и не запустили болезнь, никакое другое лечение может и не понадобиться.Приём лекарствЭто следующий этап, к которому переходят, если изменение привычек не помогло.Для лечения атеросклероза сейчас применяют препараты, препятствующие образованию атерогенных липопротеидов, тормозящие всасывание холестерина в кишечнике, физиологические корректоры липидного обмена, ангиопротекторы и некоторые другие средства, которые подбирает лечащий врач. Самому ничего принимать ни в коем случае нельзя.ОперацияОна необходима, если у больного серьёзная закупорка артерии. Операция поможет убрать бляшки со стенок и восстановить кровоток.Можно ли предотвратить атеросклерозОбезопасить себя на сто процентов нельзя. Но некоторые факторы риска контролируются.Выше мы уже давали рекомендации по изменению образа жизни для лечения атеросклероза. Они подходят и тем, кто хочет предотвратить болезнь.

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