Замучила головная боль? Можно ли снять её без таблеток и как это сделать

По статистике, более 90% людей, которые страдают от мигрени, сталкиваются с болью напряжения. То есть голова болит о того, что напряжена. Что с этим можно сделать?Головная боль напряжения возникает на фоне спазмирования мышц. «Каких?» — резонно спросите вы, и ни один врач с точностью вам на этот вопрос не ответит. Тело — единая структура, и даже напряжение икр может стать восходящим, что приведет к головной боли.Реальный клинический случай: женщина регулярно ходила на высоких каблуках, отчего икроножные мышцы вошли в гипертонус, и напряжение стало «подниматься». То есть избыточное напряжение затронуло бедра, ягодицы, поясницу, плечевой пояс, шею — и структуры головы! Женщина страдала от головных болей и даже снижения зрения (также связанного с напряжением головы) до тех пор, пока не перешла на комфортные кроссовки.Это, конечно, экстремальный пример восходящего напряжения. Как правило, головные боли связаны с напряжением плечевого пояса и шейного отдела позвоночника: как только в напряжение вовлекается шея, снижается кровоснабжение мозга, и он начинает сигнализировать о проблеме болью.Почему мозгу не хватает питания?Мозг — очень требовательный орган: он потребляет около 25% всего поступающего в тело кислорода. Кислород переносится по телу с кровью, и если кровоснабжение мозга страдает, тело немедленно бьет тревогу: голова начинает болеть.Как мы сами сокращаем приток крови к мозгу? Через напряжения, которые формируются в шейном отделе, мы затрудняем венозный отток. Главный канал оттока отработанной крови от мозга проходит через область первого шейного позвонка — Атланта. Если здесь напряжено, то кровь оттекает медленнее, а значит, и притекает не так быстро, как мозгу требуется.Кстати, одна из причин повышения артериального давления — точно та же: из-за напряжения в шее мозгу недостаточно крови, и он отправляет приказ сердцу качать интенсивнее. Сердце «поддает», давление крови в сосудах растет, владелец всех перечисленных органов чувствует себя плохо, однако, мозг обеспечивает себе выживание.Соответственно, вывод напрашивается сам собой: надо расслабить привычное мышечное напряжение — для начала в шее, а по сути вдоль всего позвоночника — и для головных болей не будет повода. Звучит очень просто! Почему же врачи не выписывают расслабление как таблетку: ляг, расслабься и все пройдет?Стратегия расслабленияПривычные напряжения, которые формируются в шее и спине, не так-то легко расслабить. На то они и привычные! Если человек годами живет с хроническими спазмами в области шеи, мозг первым делом обсчитывает это как проблему, а потом начинает лениться. «Хозяин, там в шее непорядок, надо что-то делать! Не будешь ничего делать? Тогда я перестаю тратить энергию на обсчет этого напряжение, оно теперь норма — мне и без него есть, чем заняться», — такова, если кратко, стратегия мозга.Поэтому тянущая боль в спине и шее, если на нее не обращать внимания, с годами может проходить сама. Казалось бы, это хорошо! На самом деле боль исчезает, а напряжение остается — только теперь оно для мозга невидимо, и человек не может его расслабить волевым усилием: он его просто не ощущает.Для расслабления таких привычных напряжений, снижающих качество кровообращения, есть два приема, которые необходимо применять в комплексе:грамотный массаж: специалист может руками обнаружить проблему и помочь расслабить мышцы;упражнения для расслабления: самостоятельный поиск привычных напряжений в движении и выстраивание нового движения — на расслаблении.Если остепатическая процедура дает более быстрый результат, то упражнения — более долгосрочный. Не секрет, что на фоне напряжений осанка может меняться: например, спазмы мышц шеи связаны с сутулостью. Если после массажа шея расслабляется, то искривленная осанка снова «включает» привычные напряжения — и в таком случае гимнастика для расслабления становится жизненно необходимой.Какую гимнастику выбратьДавайте на примере цигуна для позвоночника Синг Шен Джуанг рассмотрим, как выглядит эффективная практика для расслабления привычных напряжений — что это за упражнения, которые не растягивают/напрягают мышцы, а именно расслабляют и обезболивают.Медленные движения. Чтобы «перепрограммировать» тело с напряженного движения на расслабленное, движения должны быть медленными, мозгу нужно время для нахождения и расслабления привычно спазмированных мышц.Фокус внимания. В рамках цигуна человек обучается управлению нейтральным вниманием, чтобы отслеживать привычные напряжения и перестраивать их.Без боли. Там, где есть боль, есть напряжение, а задача цигуна — двигаться в противоположную сторону, к расслаблению.В рамках естественной подвижности,без растяжения мышц. В цигуне считается, что там, где есть избыточное растяжение, будет аналогично избыточное сокращение. А идти надо «срединным путем», культивируя расслабления и создавая естественную подвижность без агрессивной растяжки.Если все эти условия выполнены, то гимнастика будет расслабляющей, восстанавливающей осанку и, значит, избавляющей от головной боли.

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