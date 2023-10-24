Неправильная осанка: хронический мышечный спазм

Прежде всего неправильное положение позвонков относительно друг друга приводит к тому, что мышцам приходится постоянно напрягаться, чтобы удержать равновесное положение.Неправильная осанка добирается не только до мягких тканей скелета. Можно сказать, что она «пробирает до костей».Кость – самая твердая ткань нашего организма. Но это все же не камень – это живая ткань. В кости имеются сосуды, которые ее питают, и вокруг них организуются живые клетки. Они вырабатывают белки, образующие основу кости, и усиливают их кальцием. Но даже эта твердая ткань при хроническом воздействии меняется.Сгорбленная посадка при сидячей работе ограничивает подвижность грудного отдела позвоночника, приводя к перенапряжению, мышечному спазму и болям в грудной части позвоночника.Неправильная осанка прежде всего меняет положение позвонков относительно друг друга. В местах наибольших искривлений позвоночника быстро изнашиваются межпозвонковые диски, и позвонки начинают давить друг на друга. Сначала изредка, позже постоянно.И кость не молчит – она начинает реагировать: в местах соприкосновения позвонков начинают расти костные наросты, которые, как костные мостики, перекидываются от одного позвонка к другому. Если вам приходилось видеть рентгеновские снимки пожилого человека, то вы могли заметить уродующие костные шипы, остеофиты, идущие от позвонков. Иногда эти костные мостики ломаются. Вновь появляется боль, постоянная, ноющая, усиливающаяся при каждом неловком движении.Выводы:Патологическая осанка может быть связана как с усилением естественных изгибов позвоночника, так и с их значительным уменьшением и уплощением позвоночника.Патологическая осанка в первую очередь вызывает острый и хронический мышечный спазм.Неправильная осанка может вызвать изменения костей скелета.О ТОМ, КАК ВСТАТЬ СО СТУЛА С ВЫПРЯМЛЕННОЙ СПИНОЙЗадумывались ли вы о том, по какой причине человек принимает ту или иную позу? Конечно, поза связана с последующим перемещением. Положение в пространстве готовит тело к определенному, необходимому нам движению. Попробуйте, например, встать с прямой спиной со стула, если ступни будут расположены впереди вас – это не удастся.Для того чтобы встать, вы обязательно пододвинете ступни ближе к стулу, даже чуть под него, лишь после этого центр тяжести переместится ближе к середине тела и встать будет совсем не сложно.Конечно, мы не задумываемся о таких позах и подготовительных движениях. Эти действия осуществляются автоматически, на уровне рефлексов. Представьте себе, насколько ужасной была бы наша жизнь, если бы мы думали каждый раз, куда нужно поставить руку или ногу, чтобы совершить любое движение – например, просто шаг вперед!Каждое явление природы являет нам пример абсолютной целесообразности, ничто в живом организме не происходит просто так, для внешнего разнообразия. И поддержание определенной позы также подчинено определенным целям. Каким? Прежде всего цели сохранить равновесие.Человек – это одно из немногих живых существ, которое для передвижения по земле пользуется только двумя конечностями. Какое счастье, что две свободные руки могут положить съедобный кусок в рот, или написать прекрасное музыкальное произведение, или просто почесать где-то на спине!Кроме нас, раньше двуногими были некоторые динозавры. Теперь – кенгуру, которые однако не ходят, а передвигаются прыжками, птицы, большинство из которых все-таки летает, и человекообразные обезьяны. Последние по земле ходят, опираясь на все четыре лапы, и встают на ноги не для ходьбы, а когда нужно дотянуться до предмета. Но только мы, люди, вынуждены развивать у себя поразительное чувство равновесия, которое позволяет нам не просто ходить на двух ногах, но и пользоваться руками, как самыми совершенными орудиями труда.Вот почему человеческий детеныш начинает ходить подобно взрослому позже всех животных – примерно к концу первого года жизни. Люди, у которых нарушается чувство равновесия, представляют пугающее зрелище. Например, такое неврологическое расстройство, при котором человек не может ни вертикально стоять, ни свободно ходить, получило название астазия-абазия. Такой пациент шарахается из стороны в сторону, делая немыслимые движения для того, чтобы не упасть, и в конце концов все-таки падает.Правильная, ровная осанка придает фигуре атлетические черты, даже при умеренно развитых мышцах.Но равновесие организма – это не конечная цель. Вспомним нашего червяка, которого мы лишили осанки. Что для него важнее, положение головы или хвоста? Конечно, головы. На голове находятся его главные чувствительные клетки, которыми он ориентируется в пространстве.У человека все сложнее, но на голове находятся четыре из пяти органов чувств – зрение, слух, обоняние и орган вкуса. Каждый из них дает колоссальную информацию. И если хвост червяка окажется не в нужном месте быстрее головы, то он скорее всего рискует быть раздавленным одним из вас, который вышел на утреннюю прогулку. Поэтому наша голова должна всегда быть в состоянии равновесия, а все остальное тело приспособится под нее.ХРОНИЧЕСКИЙ МЫШЕЧНЫЙ СПАЗМ – ПРИЧИНА БОЛЕЙ В СПИНЕЧем же плоха неправильная осанка? Прежде всего неправильное положение позвонков относительно друг друга приводит к тому, что мышцам приходится постоянно напрягаться, чтобы удержать равновесное положение. Вспомним Пизанскую башню. Ее центр тяжести располагается несимметрично, поэтому она уже давно бы рухнула, если бы не усилия современных строителей, которые путем сложных инженерных усовершенствований укрепили ее несовершенный фундамент.Вот так и мышцы человека с неправильной осанкой. Они стараются изо всех сил сохранить равновесие и баланс. Хроническое, постоянное напряжение приводит к тому, что мышечная система за месяцы и годы избыточного напряжения истощается, развивается хронический спазм. Кто из нас не испытывал боли в шее после дня непрерывной работы за компьютером – хотя никакого остеохондроза позвоночника даже на МРТ не определяется, а шея болит!Ко мне на прием часто приходят молодые люди, которые жалуются на боли в шее, пояснице или грудном отделе позвоночника. После тщательного обследования выявляется, что позвонки целы, диски межпозвонковые в порядке, а шея болит! Нет ни грыж дисков, ни переломов, а шея болит!Но после разговора с пациентом и его осмотра становится понятно, что даже в кресле, на приеме у врача этот человек не может, просто не умеет поддерживать должную осанку. Что говорить о его рабочем времени – это просто катастрофа для мышечной системы. Причем на боли в спине могут жаловаться даже дети и подростки. И нарушения осанки являются главной причиной того, что ваш отрок страдает от болей в позвоночнике.Сгорбленное положение тела, излишний наклон головы вперед приводит к нарушению венозного оттока, спазму мышц шеи и провоцирует головные боли.Мышцы первыми реагируют на неправильную осанку. Вести борьбу с мышечным спазмом можно довольно долго. В ход пускаются все средства – массаж, мануальная терапия, гомеопатия, даже физкультура.Однако это борьба со следствием – лишь только прекращается лечение, неправильная осанка вновь делает свое дело, мышцы продолжают избыточно нагружаться, спазм повторяется и боль рецидивирует. Причем в случае многолетней борьбы в мышцах развиваются дистрофические изменения. То есть часть мышц замещается рубцовой тканью, которая может даже образовывать настоящие узлы, похожие на опухоли.КРУГ НЕПРАВИЛЬНОЙ ОСАНКИОсобенно часто эти узлы формируются в местах, где спазмированные мышцы прикрепляются к костям – в области низа шеи, в так называемой холке, рядом с лопатками и между ними. В поясничной области эти узлы располагаются вдоль гребней тазовых костей, в верхней части крестца. У пожилых людей эти узлы можно даже спутать с настоящими фибромами. Итак, мы пришли к настоящим рубцовым опухолям, а началось все с неправильной осанки.Вторым следствием неправильной осанки является перегрузка связочного аппарата позвоночника. Дело в том, что правильная, симметричная осанка характеризуется гармоничным взаимным расположением позвонков относительно друг друга. В такой позиции связки и диски, которые соединяют позвонки между собой, не испытывают значительных напряжений. Другое дело – неправильная осанка.Сутулая спина приводит к перегрузке межпозвонковых дисков, межпозвонковых суставов и является одним из факторов боли в пояснице и развития грыж межпозвонковых дисков.Связки, и в особенности межпозвонковые диски испытывают избыточное напряжение, так же как и мышцы. Но если мышцы могут хотя бы иногда расслабляться при изменении положения, то связки и диски перегружаются постоянно. Думаю, вы уже немного разбираетесь в патологической физиологии и можете продолжить цепь событий – действительно, в связках развивается дистрофия. То есть волокна связок становятся неполноценными, теряют механическую прочность и… разрываются.Действительно разрываются. Появляющиеся микроскопические разрывы связок приводят к выраженному болевому синдрому. Особенно это проявляется при разрывах и трещинах межпозвонковых дисков. Важно, что микроразрыв связок вызывает рефлекторный мышечный спазм и боль усиливается во много раз. Первопричина болей – опять-таки неправильная осанка.

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