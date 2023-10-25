Врач объясняет как рассчитать идеальное количество сна в сутки

Спокойный сон так же важен для здоровья тела, как и сбалансированное питание. Это зависит от идеальной продолжительности сна. Используйте простую формулу, чтобы рассчитать продолжительность идеального сна.Головные боли, утомление и даже депрессия: лишение сна может иметь множество последствий, и поэтому его следует предотвращать любой ценой.Поскольку каждому человеку требуется разное количество ночного сна, важно выяснить, как обеспечить организму наилучший ночной сон.Важны не только правильный матрас, правильно подобранный реечный каркас и успокаивающие ритуалы, но и ритм сна, продолжительность и интенсивность сна.Сон как бальзам для души и телаЛюди проводят во сне около трети своей жизни. Постоянное недосыпание может серьезно повлиять на ваше здоровье.В начале ночи организм выделяет гормоны роста, которые способствуют сну. Они стимулируют рост и регенерацию клеток — люди работают продуктивнее и живут дольше.Когда вы спите, многие функции организма снижаются до низкого уровня: кровяное давление и уровень сахара в крови снижаются во время глубокого сна."Противоположный эффект возникает, когда вы недостаточно спите: уровень сахара в крови постоянно повышен, поэтому вы быстро набираете вес и увеличивается риск развития диабета. Во время глубокого сна все обменные процессы протекают с полной скоростью. Повреждения клеток восстанавливаются, и иммунная система активируется", - говорит врач-общей практики Юрий Завьялов специально для МедикФорум.Найдите подходящее время для снаДля большинства людей время пробуждения является постоянным – звонят работа, учеба или дети.Однако время, когда вы ложитесь спать, зависит от множества различных факторов в вашей личной жизни. Рабочее время, семейные обязанности, последние сериалы на Netflix или просто когда вы чувствуете усталость, определяют время, когда вы засыпаете."Чтобы чувствовать себя бодрым и отдохнувшим на следующий день, тем более важно выяснить, сколько сна вам нужно ночью, чтобы адаптировать свой ритм сна к внешним обстоятельствам и вовремя лечь спать".Здоровый сон для подтянутого телаНеобходимое количество отдыха и сна может варьироваться в зависимости от возрастной группы. Взрослому человеку в возрасте от 18 до 64 лет требуется в среднем всего от семи до девяти часов сна ночью.У каждого человека разные потребности во сне. Различия могут возникать даже в пределах одной возрастной группы."Некоторым людям требуется не менее девяти часов сна в сутки, чтобы чувствовать себя отдохнувшими, в то время как другим в той же возрастной группе достаточно семи часов сна".Вот как организовано ваше время снаЧтобы выспаться и определить оптимальное время сна, следует обратить особое внимание на несколько вещей.1. Во сколько вы встаете утром?Чтобы узнать оптимальное время для сна, вам следует каждый вечер знать, в какое время прозвенит ваш будильник на следующий день.2. Как быстро вы засыпаете?Чтобы определить оптимальную продолжительность сна, обязательно нужно не забывать уделять засыпанию до 15 минут.3. Каковы циклы сна?"Каждую ночь вы должны быть в состоянии выполнить как минимум пять-шесть 90-минутных циклов сна, чтобы на следующий день организм мог работать в обычном режиме. Это соответствует семи с половиной-девяти часам сна в сутки".Итак, если вам нужно вставать в семь утра и рассчитывать на цикл сна пять раз по 90 минут, вам следует ложиться спать в 23:15.Если вы цените шесть 90-минутных циклов сна, вам следует ложиться спать в 21:45.

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