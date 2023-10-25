Диетолог Соломатина перечислила лучшие блюда для ужина людей старше 50 лет

Диетолог Соломатина перечислила лучшие блюда для ужина людей старше 50 летПрежде всего медик напомнила, что ужинать следует за три-четыре часа до сна. Чтобы пища успела перевариться, лучше отдавать предпочтение легкому белку.Худшим выбором для ужина, по словам Соломатиной, является говядина или свинина. Это мясо слишком долго переваривается, что мешает полноценному здоровому сну.Людям старше 50 лет диетолог посоветовала выбирать на ужин творожную запеканку, сырники, нежирную рыбу с овощным салатом, индейку с овощами, омлет или хумус.Если вечером организм просит углеводов, врач порекомендовала отдать предпочтение бурому рису с морепродуктами.

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