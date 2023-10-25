Вопрос врачу: «Плохо вижу в сумерках — в чем проблема? Может, не хватает витаминов?»

Днем все предметы вижу четко, нет никаких трудностей при вождении автомобиля, работе с мелкими деталями, узнавании лиц и предметов. Но с наступлением сумерек ситуация меняется: предметы теряют четкость, появляется ореол вокруг фонарей, сложно прочитать вывески на магазинах, возникает ощущение резкого ухудшения зрения. Почему так происходит? Со мной что-то не так или витаминов не хватает?Это симптом— Неспособность человека видеть в условиях недостаточного освещения (проще говоря, в сумерки, когда темнеет) в медицине называют никталопией или гемералопией, — объясняет врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская. — Это не самостоятельный диагноз, а симптом, который развивается при различных заболеваниях и проблемах со здоровьем.За способность различать предметы при тусклом освещении отвечают особые клетки в сетчатке глаз, так называемые палочки, которые содержат зрительный пигмент родопсин. Если по каким?то причинам они не работают как следует или на них, например, не попадает свет, возникает никталопия. Она может быть вызвана наследственными факторами, но в том числе — нехваткой витаминов и другими причинами.Не только наследственность— Наследственные заболевания, которые приводят к снижению сумеречного зрения, встречаются редко. Среди таких болезней — пигментный ретинит, его диагностируют у одного из трех тысяч человек. Также к никталопии приводят синдром Ушера и амавроз Лебера. Чаще всего клетки, ответственные за сумеречное зрение, «отключаются» у людей с заболеваниями глаз: катарактой, глаукомой, кератоконусом, а также у тех, у кого в принципе снижена острота зрения — например, диагностирована близорукость.Кроме того, со временем хуже видеть в темноте начинают люди с сахарным диабетом, а также те, кому не хватает цинка и витаминов А, С, Е и группы В. Причем даже если сумеречное зрение снижается из-за болезни, повлиять на это можно, главное — вовремя обратиться к врачу.Если сложно водить машину и передвигаться— Сложности с остротой зрения в сумерках есть у многих, однако обычно глазам требуется пара минут, чтобы привыкнуть к темноте, а потом человек начинает различать окружающие предметы. У людей с никталопией этот процесс не происходит совсем или заметен лишь незначительно. Из-за этого они обычно отказываются садиться за руль в темное время суток, потому что плохо видят дорогу под боковым освещением фонарей, не выходят из дома в сумерках и ночью, потому что, возможно, уже бывали случаи, когда они не видели предметы под ногами и спотыкались.Даже просто дойти ночью до ванной комнаты им бывает сложно, приходится передвигаться буквально на ощупь. Все это признаки никталопии, с которыми как можно скорее нужно обратиться к офтальмологу.Врач поможет— На приеме врач проверит остроту зрения, осмотрит глазное дно и определит, с чем может быть связано снижение сумеречного зрения. Иногда специалист дополнительно назначает анализы крови для диагностики сопутствующих проблем со здоровьем, которые могут косвенно влиять на состояние светопроводящих структур глаза, сетчатки и зрительного нерва.Для уточнения диагноза может применяться оптическая когерентная томография. Если никталопия связана с генетическими факторами, человек проходит молекулярно-генетические исследования, результаты которых подтверждают или исключают предполагаемый диагноз.Можно исправить, но не всё— Способ коррекции сумеречного зрения зависит от причины нарушений. Так, при глаукоме или катаракте врач может назначить прием лекарств, лазерный и хирургический методы лечения.Сахарный диабет контролируют с помощью лекарств, дефицит витаминов и минералов — с помощью диеты и медикаментов. Есть шанс, что на фоне терапии никталопия со временем уменьшится, к человеку вернется способность четко видеть в сумерках. В некоторых случаях достаточно просто поменять очки.Лучше предупредить проблему— Специфической профилактики никталопии не существует. Для поддержания здоровья глаз следует внимательно следить за их состоянием и обращаться к врачу при появлении любого дискомфорта или изменения остроты зрения. Чем раньше диагностировать нарушение, тем эффективнее будет лечение.Кроме того, важно заботиться о глазах: защищать их от ультрафиолетового излучения с помощью солнцезащитных очков с темными стеклами, избегать пыли и табачного дыма, разнообразно и сбалансированно питаться, чтобы в организм поступало достаточно питательных веществ. Самостоятельно принимать витамины для профилактики проблем со зрением однозначно не следует, на остроту зрения это вряд ли повлияет, а вот к опасному гипервитаминозу привести может.

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