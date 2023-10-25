Почему постоянно снится один и тот же сон? Объясняет психотерапевт

Большинство наших сновидений вовсе не случайны: они помогают выявить проблему и даже указать на психологические и физические проблемы со здоровьем. Главное — понять, как правильно их трактовать, говорит психотерапевт Антон Вакула.Бывало ли у вас такое, что сон повторяется? Одни и те же картинки могут беспокоить каждую ночь или же появляются несколько раз в месяц. Если сон приятный, то никакого существенного вреда он несет. Но вот когда человеку постоянно снятся кошмары, особенно одни и те же, то это может спровоцировать высокую тревожность или даже депрессию.Почему нам вообще снятся сны«Хотя существует множество теорий о том, почему мы видим сны, единого мнения по этому поводу так и не сформировалось. Наиболее распространена концепция о том, что сны — это способ мозга перерабатывать информацию из нашего повседневного опыта», — объясняет «Доктору Питеру» врач.В целом сновидения помогают нам контролировать эмоции и адаптироваться к стрессовым событиям. Переживание эмоций во сне — страха, печали, вины и т.д., может позволить человеку легче справиться с болезненным или трудным событием.Теория снов Зигмунда Фрейда предполагает, что сны — это продукт бессознательной части нашей психики. То, что мы не осознаем о себе в реальности (например, какие-то чувства, мысли или желания), вытесняется в область бессознательного и проявляется в снах. В труде «Толкование сновидений» Фрейд писал, что сны — это «замаскированное осуществление подавленных желаний». И эта теория вполне имеет место быть.Когда сны повторяютсяСны действительно могут повторяться, и причин тут несколько, говорит врач.Так, один из вариантов — это проблемы с психикой. Человек может страдать от:посттравматического стрессового расстройства (ПТСР);генерализованного тревожного расстройства;обсессивно-компульсивного расстройства.Все это может увеличивать частоту повторяющихся снов.Вторая причина — это метафорические отражения переживаний человека.«Например, сны о природных катастрофах возникают после травм или жестокого обращения, выражая такие эмоции, как беспомощность, панику или страх, которые пришлось испытать в жизни. Если сон часто повторяется, вам следует обратить внимание на какую-то жизненную сторону, то, что вас тревожит. И когда тревога уйдет, сон перестанет повторяться», — говорит Антон Вакула.Хотя точное содержание повторяющихся снов уникально для каждого человека, существуют общие темы. Например, к наиболее распространенным сценариям относятся:преследование;падение;потеря зубов;публичная нагота;неподготовленность к экзамену;опоздание;повторная попытка сделать что-то.О чем могут говорить эти сны, читайте ЗДЕСЬ.Иногда сны могут указывать на проблемы со здоровьем. Так, людям с апноэ может сниться, что они тонут или задыхаются, хотя на самом деле они испытывают сбои в дыхании из-за своей болезни.Апноэ сна — кратковременная остановка дыхания во сне. Чаще оно длится 20-30 секунд, хотя в тяжелых случаях может продолжаться 2-3 минуты. При регулярных апноэ (обычно не менее 10-15 в течение часа) возникает синдром апноэ во сне.Возможно ли контролировать сныНе все повторяющиеся сны плохи сами по себе. Они даже могут быть полезны, поскольку информируют нас о наших личных конфликтах. Так, самостоятельный анализ повторяющихся элементов в снах может помочь лучше понять и разрешить проблемы, которые нас тревожат, но мы этого не осознаем.«Чтобы снизить интенсивность повторяющихся снов и стресса в целом, можно попробовать вести дневник снов, подробно описывая сюжеты, или рассказать о них близкому человеку или психологу. Кроме того, метод проговаривания помогает снизить уровень стресса в целом», — советует эксперт.При повторяющихся снах или кошмарах может быть полезна тактика репетиции сновидений. Этот подход предполагает подробное описание элементов сна, а затем его переписывание так, чтобы сценарий завершился положительно. Перед тем как заснуть, пожелайте снова увидеть этот сон. Можно даже сказать про себя: «Если мне приснится этот сон, я увижу его с положительным исходом».Стоит обратить внимание и на гигиену сна. Ночные кошмары могут возникать, если человек:недосыпает;пьет слишком много кофе или алкоголя во второй половине дня;проводит много времени за просмотром новостей или социальных сетей.Следует хотя бы за 1-2 часа до сна исключить гаджеты и телевизор.Полезно также практиковать упражнения на расслабление перед сном, которые включают глубокое дыхание, визуализацию (представление безопасного места), мышечную релаксацию или медитацию.«Если вы испытываете постоянный стресс из-за содержания сновидений или повторяющихся снов, которые влияют на ваше состояние или функционирование в целом, следует обратиться за помощью к психотерапевту. Некоторые проблемы, связанные с психическим здоровьем, усугубляют нарушения сна, и, чтобы наладить его качество, следует сначала разобраться с исходными нарушениями», — заключил врач.

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