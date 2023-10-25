Ученые нашли связь между лечением депрессии и деменцией

Ученые из Фуданьского университета выяснили, что лечение депрессии может снизить риск возникновения и развития деменции. Результаты своего исследования ученые опубликовали в научном журнале Biological Psychiatry.Всего в исследовании приняли участие свыше 350 тыс. человек в возрасте от 50 до 70 лет, у которых была диагностирована деменция. Ученые собрали информацию о состоянии здоровья участников и оценили тяжесть депрессивных симптомов. Симптомы были классифицированы на четыре категории: усиливающиеся, уменьшающиеся, хронически интенсивные и низкоинтенсивные.Всех участников разделили на две категории: первую лечили антидепрессантами и назначали сеансы психотерапевта, а во второй группе не проводилось лечение вовсе.Ученые обнаружили, что у участников, которые не получали лечения, деменция развивалась на 30 % быстрее по сравнению с теми, кто проходил терапию. Кроме того, симптомы депрессии у людей, не прошедших лечение, чаще были высокоинтенсивными или хроническими, что дополнительно ухудшало качество жизни.Авторы отметили, что своевременное лечение депрессии также необходимо и в пожилом возрасте. Помимо этого, существует взаимосвязь между эффективностью лечения и дальнейшим влиянием на когнитивные способности – качественное лечение лучше всего предупреждает развитие деменции.

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