Кандидоз: причины, симптомы, диета

Кандидоз – это инфекция, которую провоцирует грибок Candida albicans. Симптомы включают поражения кожи и слизистой, вагинальный дискомфорт (зуд, жжение, "творожистые" выделения). Диагноз ставится при помощи гистологических методов и культур из стерильных мест. Почему наружная терапия так называемой молочницы не дает положительного эффекта?Кандидоз - типичная причина воспаления, поражающего женские репродуктивные органы. И симптомами могут быть не только «молочница», но и другие проблемы (например, цистит, уретрит, трещины заднего прохода). Возбудитель кандидоза - грибок Candida albicans.Кандида - грибок, обитающий в кишечникеЕсли иммунный ответ организма силен, он не дает Candida albicans размножаться. Но если иммунная защита ослабевает по какой-то причине, популяция этого грибка начинает расти.Кандида – это часть микрофлоры, она присутствует в каждом организме. И можно вести здоровый образ жизни и обеспечивать здоровье кишечника, чтобы Candida albicans не размножалась.Симптоматика кандидозабелый налёт на языке и в полости рта,перхоть,«творожистые» вагинальные выделения с резким запахом,зуд, отёчность половых органов,Случается, что кандидоз вызывает тонзиллит и гайморит.Также, экзема и псориаз могут развиться как следствие Кандидоза. Все дерматологические недуги – это грибки и бактерии.Пагубное действие Candida albicansCandida albicans начинает разрастаться в области кишечника. Поэтому наружная терапия молочницы не приносит желаемого результата. Ведь грибок пребывает именно в кишечнике.Candida albicans пожирает витамины и микроэлементы, выстилает кишечные стенки налётом – в результате необходимые компоненты из пищевых добавок не усваиваются организмом. Поэтому пациентка с кандидной инвазией испытывает дефицит важных питательных веществ, быстро устает, подвержена депрессивным состояниям.Особый симптом Кандидоза – неуемное желание поесть чего-нибудь сладенького.Кандидоз может диагностироваться и у детейВ каких случаях это происходит?Микрофлора кишечника ребенка передается от матери.Фруктовый прикорм.Обилие сладкого в пищевом рационе ребенка.Какие продукты благоприятствуют разрастанию Candida albicansфрукты,сухофрукты,натуральный мед,финики.В процессе терапии не рекомендуется употреблять ферментированные продукты.Candida albicans «не любит»чеснок,репчатый лук,пряности.Начинать терапию Кандидоза самостоятельно крайне нежелательно. Лучше проконсультироваться со специалистом, который предложит особый пищевой протокол и медикаментозные препараты.Сопутствующими условиями выздоровления являются полноценный сон и личная гигиена.

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