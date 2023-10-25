Кандидоз: причины, симптомы, диета
Кандидоз - типичная причина воспаления, поражающего женские репродуктивные органы. И симптомами могут быть не только «молочница», но и другие проблемы (например, цистит, уретрит, трещины заднего прохода). Возбудитель кандидоза - грибок Candida albicans.
Кандида - грибок, обитающий в кишечнике
Если иммунный ответ организма силен, он не дает Candida albicans размножаться. Но если иммунная защита ослабевает по какой-то причине, популяция этого грибка начинает расти.
Кандида – это часть микрофлоры, она присутствует в каждом организме. И можно вести здоровый образ жизни и обеспечивать здоровье кишечника, чтобы Candida albicans не размножалась.
Симптоматика кандидоза
белый налёт на языке и в полости рта,
перхоть,
«творожистые» вагинальные выделения с резким запахом,
зуд, отёчность половых органов,
Случается, что кандидоз вызывает тонзиллит и гайморит.
Также, экзема и псориаз могут развиться как следствие Кандидоза. Все дерматологические недуги – это грибки и бактерии.
Пагубное действие Candida albicans
Candida albicans начинает разрастаться в области кишечника. Поэтому наружная терапия молочницы не приносит желаемого результата. Ведь грибок пребывает именно в кишечнике.
Candida albicans пожирает витамины и микроэлементы, выстилает кишечные стенки налётом – в результате необходимые компоненты из пищевых добавок не усваиваются организмом. Поэтому пациентка с кандидной инвазией испытывает дефицит важных питательных веществ, быстро устает, подвержена депрессивным состояниям.
Особый симптом Кандидоза – неуемное желание поесть чего-нибудь сладенького.
Кандидоз может диагностироваться и у детей
В каких случаях это происходит?
Микрофлора кишечника ребенка передается от матери.
Фруктовый прикорм.
Обилие сладкого в пищевом рационе ребенка.
Какие продукты благоприятствуют разрастанию Candida albicans
фрукты,
сухофрукты,
натуральный мед,
финики.
В процессе терапии не рекомендуется употреблять ферментированные продукты.
Candida albicans «не любит»
чеснок,
репчатый лук,
пряности.
Начинать терапию Кандидоза самостоятельно крайне нежелательно. Лучше проконсультироваться со специалистом, который предложит особый пищевой протокол и медикаментозные препараты.
Сопутствующими условиями выздоровления являются полноценный сон и личная гигиена.
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