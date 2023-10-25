"Газета.Ru": запущенный насморк может привести к абсцессу мозга
Ринит может иметь различные формы, включая инфекционные и неинфекционные. Инфекционные риниты вызваны вирусами, бактериями или грибками, а неинфекционные могут быть аллергическими или специфическими. Врачи утверждают, что незначительное заболевание, такое как насморк, может перерасти в серьезные проблемы, такие как синусит.
Риносинусит может привести к образованию гнойных отложений, а также ухудшить аэрацию пазух, что способствует развитию воспаления. Врачи предупреждают о возможности присоединения бактериальной инфекции, которая может требовать антибиотиков для полного излечения.
Одним из наиболее серьезных осложнений риносинусита является абсцесс мозга и тромбоз пещеристой пазухи. Этот процесс может начаться с обычного насморка, который не исчезает в течение 4-5 дней. Необходимо соблюдать бдительность и своевременно обращаться к ЛОР-врачу, чтобы избежать серьезных осложнений, которые могут иметь фатальный исход.
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