"Газета.Ru": запущенный насморк может привести к абсцессу мозга

Недооценка насморка может привести к смертельным осложнениям, таким как абсцесс мозга и тромбоз пещеристой пазухи. Ринит - это первая ступень к серьезным осложнениям, таким как синусит и другие осложнения, приводящие к развитию внутричерепных риногенных осложненийРинит может иметь различные формы, включая инфекционные и неинфекционные. Инфекционные риниты вызваны вирусами, бактериями или грибками, а неинфекционные могут быть аллергическими или специфическими. Врачи утверждают, что незначительное заболевание, такое как насморк, может перерасти в серьезные проблемы, такие как синусит.Риносинусит может привести к образованию гнойных отложений, а также ухудшить аэрацию пазух, что способствует развитию воспаления. Врачи предупреждают о возможности присоединения бактериальной инфекции, которая может требовать антибиотиков для полного излечения.Одним из наиболее серьезных осложнений риносинусита является абсцесс мозга и тромбоз пещеристой пазухи. Этот процесс может начаться с обычного насморка, который не исчезает в течение 4-5 дней. Необходимо соблюдать бдительность и своевременно обращаться к ЛОР-врачу, чтобы избежать серьезных осложнений, которые могут иметь фатальный исход.

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