Виновника массового ожирения нашли американские ученые

Исследователи предположили, что самый популярный в американской пище подсластитель вызывает биологические изменения в организме, которые провоцируют быстрый набор веса и затрудняют его снижение. Во множестве продуктах, в том числе тех, что считаются полезными для здоровья, содержится кукурузный сироп с высоким содержанием фруктозы.Выяснилось, что он снижает уровень гормона сытости, не позволяет организму использовать жировые запасы для получения энергии и замедляет обмен веществ. Новое открытие ученых говорит о том, что причиной ожирения являются не только переедание и скудные физические нагрузки, но и тип питательных веществ, которые люди употребляют.Во фруктах в качестве подсластителя выступает естественная фруктоза, но там она уравновешивается высоким уровнем полезной клетчатки и других питательных веществ. В США фруктозу берут в промышленных масштабах из кукурузы, превращая в кукурузный сироп, который лишен важных питательных веществ и клетчатки.Он входит в состав тысяч повседневных продуктов, лежащих на полках магазинов – от хлеба и протеиновых батончиков до конфет. Это вещество давно связывают с диабетом, высоким артериальным давлением и болезнями сердца. Ученые выяснили, что рафинированный сироп фруктозы негативно влияет на здоровье, увеличивая риск ожирения по сравнению с другими видами сахара и пищевыми добавками.В материале, опубликованном на портале Daily Mail, говорится, что правительство США с 1990-х годов выплачивает фермерам субсидии на выращивание продуктов, из которых потом производится нездоровая пища. Это помогает сдерживать цены, что делает вредные продукты более доступными, соответственно растет уровень ожирения.

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