Эти 6 вшей вещей сделают вашу жизнь дольше и счастливее

Конечно, счастье нельзя заставить, но несколько мелочей в повседневной жизни могут дать вам дополнительную дозу счастья и удовлетворения. Врач назвал 6 вещей помогут вам наслаждаться жизнью дольше и полнее.Стремление к счастью – это то, что объединяет нас, людей. Мы все хотим быть счастливыми и довольными, и большинство из нас хотят прожить долгую жизнь.Мы знаем, что ни удача, ни продолжительность жизни не зависят от чистой случайности. Но как именно мы можем на это повлиять?Пожизненное наблюдение – 814 испытуемыхИсследование является особенным в истории исследований по двум причинам: во-первых, период обучения участников длился от шести до восьми десятилетий и, во-вторых, исследования были сосредоточены на здоровых людях, а не на больных.814 участников были разделены на три группы. Группа А (268 выпускников, родившихся примерно в 1920 году) стала самым продолжительным проспективным исследованием физического и психического здоровья за всю историю.Группа B (456 социально незащищенных городских мужчин, родившихся около 1930 года) сформировала самое продолжительное исследование «развития рабочих и взрослых» в мире.Группа C (90 интеллектуально одаренных женщин из среднего класса, родившихся около 1910 года) составила самое продолжительное проспективное исследование развития женщин в мире.Из результатов исследователи выделили шесть факторов, способствующих более счастливой и продолжительной жизни.1. Образование – фактор счастьяМужчины из группы А и группы Б были одинаково здоровы в возрасте 70 лет. Таким образом, сам по себе IQ не играет никакой роли в здоровой и счастливой жизни.Речь идет больше о стремлении к более высокому образованию, которое ведет к улучшению привычек.«Чем более образованными становились горожане, тем больше вероятность, что они бросят курить, будут более разумно питаться и употреблять алкоголь в умеренных количествах», - говорит врач-психиатр Орлова Ольга специально для МедикФорум.2. Вот что говорит эмоциональный интеллектВо всех трех группах было показано, что если вы хорошо ладите с другими людьми (так называемый социальный талант), вы становитесь счастливее.«Успешное старение означает, что вы с радостью и благодарностью даете от других людей, когда это необходимо, - и достаточно жадны, чтобы развиваться между ними».3. Счастье в детствеЭтот фактор – единственный, на который мы не можем повлиять сами, ведь наше детство уже закончилось. Полезно знать, что он играет решающую роль в обеспечении долгой и счастливой жизни в будущем.«Лучшим показателем высокого дохода был не социальный статус родителей, а то, сколько любви им давала мать», - объясняет Орлова.4. Насколько хороши навыки преодоления трудностей?Насколько хорошо мы справляемся со стрессом, неудачами и катастрофами? Эта так называемая изощренная защита играет важную роль в счастливой и долгой жизни.Четырьмя решающими факторами здесь являются благотворительность, сублимация, юмор и репрессии, причем репрессии не означают закрытие глаз на реальность, а, скорее, олицетворяют терпение и настойчивость.5. Давать и брать – щедростьМы уже это подозревали: счастливы те, кто дает. «Среди всех трех групп щедрые мужчины и женщины в три-шесть раз чаще попадали в число «счастливых и здоровых», чем среди «грустных больных», — говорится в исследовании.Исследователи говорят о щедрости не только в отношении денег, но и в отношении собственного времени, собственных знаний и навыков.«В зависимости от возможностей, которые предоставляет общество, это может означать работу в качестве советника, лидера, наставника или тренера для молодых людей в обществе в целом. Исследования показывают, что в возрасте от 30 до 45 лет наша потребность в успехе снижается, а потребность в общении и принадлежности возрастает», - говорит психиатр.6. Держитесь подальше от веществ, вызывающих привыканиеПоследний пункт вызывает меньше всего удивления: те, кто не был заядлым курильщиком до 50 лет и употреблял умеренное количество алкоголя, стареют более здоровыми.Среди обследованных интенсивное курение (более пачки в день в течение 30 лет) встречалось в десять раз чаще в группе «Рано умерших», чем в группе «Счастливых и здоровых».«Злоупотребление алкоголем является причиной, а не следствием повышенного жизненного стресса, депрессии и социального упадка. Злоупотребление алкоголем – не связанное с несчастным детством – последовательно предсказывало неудачное старение, отчасти потому, что алкогольная зависимость разрушила социальную поддержку», - объясняет врач Орлова.

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