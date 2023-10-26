Диетолог рассказала о влияние фастфуда на здоровье мозга

Элис Джека, эксперт в области пищевой психиатрии и содиректор Центра питания и настроения в Университете Дикина, Австралия, подчеркнула важность диеты для психического здоровья и здоровья мозга. Она утверждает важность микробиома кишечника и связь между фастфудом и нашим мозгом.Ученые все больше осознают, что состояние нашего кишечного микробиома имеет фундаментальное значение для многих аспектов нашего здоровья, включая метаболизм, уровень глюкозы в крови, функционирование иммунной системы и даже реакцию на стресс. Диета играет ключевую роль в формировании кишечных микробов, влияя на состояние нашего психического здоровья и здоровья мозга.Изучение эффектов ультраобработанных продуктов на мозговую функцию является особенно важным, поскольку некоторые исследования показали нарушения когнитивных функций гиппокампа у тех, кто употребляет подобные продукты. Гиппокамп, ответственный за обучение и память, имеет свойство увеличиваться или уменьшаться в зависимости от обстоятельств, и его размер связан с психическим здоровьем.Профессор диетологии высказал опасения относительно влияния ультраобработанных продуктов на здоровье человека, особенно в контексте психического развития. Согласно её исследованиям, такие продукты могут оказывать отрицательное воздействие на развитие нервно-психических расстройств у детей.Отмечается, что современная промышленная система пищевого производства имеет огромное влияние на здоровье и окружающую среду. Ультраобработанные продукты, содержащиеся в таких системах, являются значительной причиной болезней сердца, повышенного кровяного давления и рака, согласно последнему докладу Организации Объединенных Наций.В связи с этим эксперт подчеркнул необходимость ограничения потребления ультраобработанных продуктов, отметив, что такая инициатива может быть затруднена из-за их широкого распространения и низкой цены. Она также подчеркнула связь между рационом матерей и детей и диагнозом нервно-психических расстройств у детей, указав на роль микробиома кишечника в этом процессе.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки