Врач Королева: снижение работоспособности может вызываться нехваткой воды в организме
Врач Королева сообщила: потребность организма взрослого человека в воде (за день) определяется по формуле
«30 миллилитров воды на килограмм веса».
Если вода употребляется в недостаточном количестве, возникает ряд неблагополучных симптомов. В частности, предупредила врач, нехваткой воды в организме вызываются вялость, проблемы с концентрацией и снижение работоспособности.
«Усталость, слабость, вялость, снижение работоспособности – этим тоже проявляется недостаток жидкости в организме», - заявила Королева «Москве 24».
Медик добавила, что недостаточное употребление жидкости негативно сказывается на внешнем облике, состоянии волос и кожи. Сухие, шелушащиеся участки кожи, грубые локти, шершавые и подверженные трещинам пятки, ломкие безжизненные пряди – все это может быть следствием того, что организм испытывает нехватку столь нужной ему влаги.
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