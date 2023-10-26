Врач Королева: снижение работоспособности может вызываться нехваткой воды в организме

Врач Маргарита Королева назвала признаки того, что человеческий организм испытывает нехватку воды.Врач Королева сообщила: потребность организма взрослого человека в воде (за день) определяется по формуле«30 миллилитров воды на килограмм веса».Если вода употребляется в недостаточном количестве, возникает ряд неблагополучных симптомов. В частности, предупредила врач, нехваткой воды в организме вызываются вялость, проблемы с концентрацией и снижение работоспособности.«Усталость, слабость, вялость, снижение работоспособности – этим тоже проявляется недостаток жидкости в организме», - заявила Королева «Москве 24».Медик добавила, что недостаточное употребление жидкости негативно сказывается на внешнем облике, состоянии волос и кожи. Сухие, шелушащиеся участки кожи, грубые локти, шершавые и подверженные трещинам пятки, ломкие безжизненные пряди – все это может быть следствием того, что организм испытывает нехватку столь нужной ему влаги.

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