Врач-психиатр рассказал как определить, что у вас сезонное аффективное расстройство - важно осенью

Поскольку дни становятся короче, многие люди могут столкнуться с сезонным аффективным расстройством (САР), также известным как «зимняя депрессия».Врач-психиатр поделился признаками, на которые следует обратить внимание, которые означают, что вы можете страдать от этого заболевания.«Сезонное аффективное расстройство (САР) характеризуется ощущениями, похожими на депрессию по мере смены времени года», — говорит врач-психиатр Михаил КаштановЧаще всего люди страдают в России при переходе осени в зиму.Утро и вечер будут погружены во тьму вплоть до 21 декабря, самого короткого дня в году. Что касается того, сколько времени нужно человеку, чтобы испытать САР.«Трудно сказать точно, каждый случай индивидуален».Будьте внимательны к симптомам САР, которые включают в себя:Постоянное плохое настроениеПотеря удовольствияПотеря интереса к повседневной деятельностиЧувство раздражительностиЧувство отчаяния, вины, никчемностиНедостаток энергииТрудно вставать по утрамЧувство сонливости в течение дняСон дольше обычногоУвеличение весаТяга к углеводамТрудности с фокусировкойСнижение полового влечения.Врач объяснил причину САР и симптомы, которые это состояние может вызвать.«Одной из причин САР является увеличение выработки мелатонина. Ваш циркадный ритм (также известный как ваши биологические часы) вырабатывает мелатонин в темное время суток, вызывая ощущение сонливости».Как лучше всего предотвратить САРКаштанов посоветовал настроить свои биологические часы, подвергая себя как можно большему воздействию естественного солнечного света, чтобы уменьшить количество вырабатываемого мелатонина.Если у вас нет возможности находиться на улице в светлое время суток, психиатр рекомендует светотерапию.«Специальная лампа, называемая световым коробом, используется для имитации воздействия солнечного света».Дополнительные меры, когда вы начинаете испытывать САР, — это больше заниматься спортом, контролировать уровень стресса и говорить о том, как вы себя чувствуете.Врач Каштанов высоко оценил преимущества обращения за консультацией или прохождения когнитивно-поведенческой терапии (КПТ).«Антидепрессанты, такие как селективные ингибиторы обратного захвата серотонина (СИОЗС), могут помочь повысить уровень гормона серотонина в мозге, что может помочь поднять ваше настроение», — добавил врач.Если вы боретесь с симптомами САР и изо всех сил пытаетесь справиться с ними, Каштанов посоветовал обратиться за советом к врачу.«Если вы каждый год замечаете, что чувствуете себя плохо, но не знаете почему, вам следует пойти и поговорить со своим врачом», - добавил он.

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