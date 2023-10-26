Врач рассказал, в каких случаях нужно обследовать бородавки, родинки и папилломы

Проверять родинки, бородавки или папилломы необходимо систематически. Об этом рассказала врач-дерматовенеролог, кандидат медицинских наук Марина Барышова. Эксперта цитирует «Почему болит».«Если у вас на коже имеются новообразования, важно систематически проверять их состояние. Это позволит не допустить развития одного из самых опасных заболеваний — меланомы», — отметила специалист.Показания к обследованию:Перед оперативным удалением новообразования для выявления его природы.При большом количестве родинок на теле.Если у близких родственников обнаружена меланома. В случае любых изменениях образования: размера, цвета, текстуры, появления асимметрии, уплотнения, воспаления, шелушения.Диагностировать образования на коже можно с помощью дерматоскопии. Процедура безопасна, не требует специальной подготовки, подходит для детей и беременных. Дерматоскопия позволяет своевременно выявить опасную патологию.

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