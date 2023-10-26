6 самых мощных антиоксидантов и в каких продуктах их искать

Кислород, попадая в клетки организма, играет роль окислителя, изменяя структуру клетки. В результате в теле человека запускаются нежелательные процессы. Но этому противодействуют антиоксиданты — молекулы, которые не дают протекать пагубным биохимическим реакциям, вызванным свободными радикалами. В каких продуктах есть антиоксиданты?

Антиоксиданты помогают нам сохранить молодость и здоровье. Предлагаем перечень наиболее эффективных антивозрастных компонентов.

Самые сильные антиоксиданты

Антиоксиданты — это наш щит, который усиливает иммунный ответ и не дает развиваться хроническим недугам. Они также тормозят процессы старения и позитивно воздействуют на состояние дермы и волос.

Коэнзим Q10

Кофермент Q10 – один из самых мощных антиоксидантов. Его действие в организме включает:

влияние на метаболические и омолаживающие механизмы,
укрепление иммунитета,
расщепление жиров,
снижение вероятности злокачественных новообразований.

С годами содержание Со Q10 начинает снижаться.

Кофермент Q10 присутствует в пищевых источниках, таких как рыба, бобовые культуры, яйца.

Но пищевые продукты не в состоянии восполнить нехватку этого антиоксиданта. В таком случае подключают диетические добавки с Со Q10.

Селен (Se)

Этот минерал – также сильный антиоксидант. При потреблении селена важно соблюдать осторожность — крайне нежелательно превышать суточную норму, так как в избытке Se имеет токсичный эффект. Женщинам в период вынашивания ребенка и лактации рекомендуется потреблять Se в форме витаминно-минеральных комплексов.

Действие селена:

это минерал красоты,
позитивно воздействует на репродуктивную функцию и работу щитовидки,
очищает организм от тяжелых металлов.

Пищевые источники селена:

морская рыба (скумбрия),
печень и почки говядины,
семена подсолнечника,
чеснок,
грибы шампиньоны,
бразильский орех.

Флавоноиды

Это растительный пигмент, он придает ягодам, фруктам и овощам яркую окраску. Высокий процент флавоноидов есть в помидорах, яблоках, чернике, темном винограде, цитрусовых. Этот антиоксидант присутствует также в зеленом чае и шоколаде.

Польза флавоноидов:

способность увеличивать синтез коллагена;
защита нервной системы от пагубного влияния свободных радикалов;
снижение вероятности кардио-сосудистых патологий, улучшение кровообращения.

Куркумин

Этот компонент входит в состав известной пряности куркумы.

Куркумин:

укрепляет иммунную систему,
предотвращает кардио-сосудистые и нервные недуги,
оберегает клетки организма от негативного воздействия внешней среды.

Куркумин можно потреблять в блюдах или, принимать в форме пищевых добавок.

Бета-каротин (провитамин А)

Это пигмент из ряда каротиноидов, который является сильным антиоксидантом.

Бета-каротин:

усиливает иммунный ответ,
снижает утомляемость зрительного нерва,
снижает вероятность злокачественных новообразований,
выводит избыточный холестерин,
нормализует функцию сердечной мышцы.

Пищевые источники Бета-каротина

морковь,
тыква,
манго,
петрушка.

Это важно знать! Продукты, содержащие Бета-каротин, важно употреблять в сыром виде, потому что в ходе кулинарной обработки они утрачивают ценные свойства. Бета-каротин можно потреблять и в виде добавки.

Ликопин

Это тоже каротиноид. Он помогает организму выводить холестерин и укрепляет сосудистые стенки. При потреблении ликопина оттенок кожи становится более сияющим, нормализуется водный баланс, усиливается защита от ультрафиолетового излучения.

Пищевые источники ликопина:

арбузы,
помидоры,
красный перец,
редис.

Перед тем как потреблять антиоксиданты в форме добавок, важно посоветоваться с доктором, чтобы определиться с дозировками.

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