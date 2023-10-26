6 самых мощных антиоксидантов и в каких продуктах их искать
Антиоксиданты помогают нам сохранить молодость и здоровье. Предлагаем перечень наиболее эффективных антивозрастных компонентов.
Самые сильные антиоксиданты
Антиоксиданты — это наш щит, который усиливает иммунный ответ и не дает развиваться хроническим недугам. Они также тормозят процессы старения и позитивно воздействуют на состояние дермы и волос.
Коэнзим Q10
Кофермент Q10 – один из самых мощных антиоксидантов. Его действие в организме включает:
влияние на метаболические и омолаживающие механизмы,
укрепление иммунитета,
расщепление жиров,
снижение вероятности злокачественных новообразований.
С годами содержание Со Q10 начинает снижаться.
Кофермент Q10 присутствует в пищевых источниках, таких как рыба, бобовые культуры, яйца.
Но пищевые продукты не в состоянии восполнить нехватку этого антиоксиданта. В таком случае подключают диетические добавки с Со Q10.
Селен (Se)
Этот минерал – также сильный антиоксидант. При потреблении селена важно соблюдать осторожность — крайне нежелательно превышать суточную норму, так как в избытке Se имеет токсичный эффект. Женщинам в период вынашивания ребенка и лактации рекомендуется потреблять Se в форме витаминно-минеральных комплексов.
Действие селена:
это минерал красоты,
позитивно воздействует на репродуктивную функцию и работу щитовидки,
очищает организм от тяжелых металлов.
Пищевые источники селена:
морская рыба (скумбрия),
печень и почки говядины,
семена подсолнечника,
чеснок,
грибы шампиньоны,
бразильский орех.
Флавоноиды
Это растительный пигмент, он придает ягодам, фруктам и овощам яркую окраску. Высокий процент флавоноидов есть в помидорах, яблоках, чернике, темном винограде, цитрусовых. Этот антиоксидант присутствует также в зеленом чае и шоколаде.
Польза флавоноидов:
способность увеличивать синтез коллагена;
защита нервной системы от пагубного влияния свободных радикалов;
снижение вероятности кардио-сосудистых патологий, улучшение кровообращения.
Куркумин
Этот компонент входит в состав известной пряности куркумы.
Куркумин:
укрепляет иммунную систему,
предотвращает кардио-сосудистые и нервные недуги,
оберегает клетки организма от негативного воздействия внешней среды.
Куркумин можно потреблять в блюдах или, принимать в форме пищевых добавок.
Бета-каротин (провитамин А)
Это пигмент из ряда каротиноидов, который является сильным антиоксидантом.
Бета-каротин:
усиливает иммунный ответ,
снижает утомляемость зрительного нерва,
снижает вероятность злокачественных новообразований,
выводит избыточный холестерин,
нормализует функцию сердечной мышцы.
Пищевые источники Бета-каротина
морковь,
тыква,
манго,
петрушка.
Это важно знать! Продукты, содержащие Бета-каротин, важно употреблять в сыром виде, потому что в ходе кулинарной обработки они утрачивают ценные свойства. Бета-каротин можно потреблять и в виде добавки.
Ликопин
Это тоже каротиноид. Он помогает организму выводить холестерин и укрепляет сосудистые стенки. При потреблении ликопина оттенок кожи становится более сияющим, нормализуется водный баланс, усиливается защита от ультрафиолетового излучения.
Пищевые источники ликопина:
арбузы,
помидоры,
красный перец,
редис.
Перед тем как потреблять антиоксиданты в форме добавок, важно посоветоваться с доктором, чтобы определиться с дозировками.
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