6 самых мощных антиоксидантов и в каких продуктах их искать

Кислород, попадая в клетки организма, играет роль окислителя, изменяя структуру клетки. В результате в теле человека запускаются нежелательные процессы. Но этому противодействуют антиоксиданты — молекулы, которые не дают протекать пагубным биохимическим реакциям, вызванным свободными радикалами. В каких продуктах есть антиоксиданты?Антиоксиданты помогают нам сохранить молодость и здоровье. Предлагаем перечень наиболее эффективных антивозрастных компонентов.Самые сильные антиоксидантыАнтиоксиданты — это наш щит, который усиливает иммунный ответ и не дает развиваться хроническим недугам. Они также тормозят процессы старения и позитивно воздействуют на состояние дермы и волос.Коэнзим Q10Кофермент Q10 – один из самых мощных антиоксидантов. Его действие в организме включает:влияние на метаболические и омолаживающие механизмы,укрепление иммунитета,расщепление жиров,снижение вероятности злокачественных новообразований.С годами содержание Со Q10 начинает снижаться.Кофермент Q10 присутствует в пищевых источниках, таких как рыба, бобовые культуры, яйца.Но пищевые продукты не в состоянии восполнить нехватку этого антиоксиданта. В таком случае подключают диетические добавки с Со Q10.Селен (Se)Этот минерал – также сильный антиоксидант. При потреблении селена важно соблюдать осторожность — крайне нежелательно превышать суточную норму, так как в избытке Se имеет токсичный эффект. Женщинам в период вынашивания ребенка и лактации рекомендуется потреблять Se в форме витаминно-минеральных комплексов.Действие селена:это минерал красоты,позитивно воздействует на репродуктивную функцию и работу щитовидки,очищает организм от тяжелых металлов.Пищевые источники селена:морская рыба (скумбрия),печень и почки говядины,семена подсолнечника,чеснок,грибы шампиньоны,бразильский орех.ФлавоноидыЭто растительный пигмент, он придает ягодам, фруктам и овощам яркую окраску. Высокий процент флавоноидов есть в помидорах, яблоках, чернике, темном винограде, цитрусовых. Этот антиоксидант присутствует также в зеленом чае и шоколаде.Польза флавоноидов:способность увеличивать синтез коллагена;защита нервной системы от пагубного влияния свободных радикалов;снижение вероятности кардио-сосудистых патологий, улучшение кровообращения.КуркуминЭтот компонент входит в состав известной пряности куркумы.Куркумин:укрепляет иммунную систему,предотвращает кардио-сосудистые и нервные недуги,оберегает клетки организма от негативного воздействия внешней среды.Куркумин можно потреблять в блюдах или, принимать в форме пищевых добавок.Бета-каротин (провитамин А)Это пигмент из ряда каротиноидов, который является сильным антиоксидантом.Бета-каротин:усиливает иммунный ответ,снижает утомляемость зрительного нерва,снижает вероятность злокачественных новообразований,выводит избыточный холестерин,нормализует функцию сердечной мышцы.Пищевые источники Бета-каротинаморковь,тыква,манго,петрушка.Это важно знать! Продукты, содержащие Бета-каротин, важно употреблять в сыром виде, потому что в ходе кулинарной обработки они утрачивают ценные свойства. Бета-каротин можно потреблять и в виде добавки.ЛикопинЭто тоже каротиноид. Он помогает организму выводить холестерин и укрепляет сосудистые стенки. При потреблении ликопина оттенок кожи становится более сияющим, нормализуется водный баланс, усиливается защита от ультрафиолетового излучения.Пищевые источники ликопина:арбузы,помидоры,красный перец,редис.Перед тем как потреблять антиоксиданты в форме добавок, важно посоветоваться с доктором, чтобы определиться с дозировками.

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