Тест на инсульт: эти три вещи помогут быстро распознать сосудистую катастрофу

Если вы подозреваете, что у человека инсульт, но не уверены в этом, попросите сделать его три вещи. Если заметите, что они даются ему с трудом, срочно вызывайте скорую.Инсульт — одна из самых частых причин смерти и инвалидности людей. Симптомы острого нарушения мозгового кровообращения появляются внезапно и развиваются очень стремительно. Здесь важно быстро оценить ситуацию и вызвать бригаду скорой, чтобы обойтись без тяжелых и непоправимых последствий.Врач по медицинской профилактике Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Калининградской области, дерматовенеролог отделения спортивной медицины для взрослых врачебно-физкультурного диспансераКак рассказала Ника Симонова, врач Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Калининградской области, инсульты бывают трех видов:Ишемический инсульт. Он самый распространенный и связан с затруднением поступления крови к какому-то отделу мозга. Как правило, это случается из-за тромба.Геморрагический инсульт, или внутримозговое кровоизлияние. Он занимает второе место по частоте. В этом случае рвутся стенки кровеносных сосудов, и кровь попадает непосредственно в мозг.Нетравматическое субарахноидальное кровоизлияние. По словам врача, в отдельный вид его стали выделять не так давно. Это тоже разрыв кровеносного сосуда, однако кровь попадает не внутрь мозговой ткани, а между так называемыми мягкой и паутинной оболочками головного мозга.По словам Ники Симоновой, степень поражения зависит не только от масштабов, но и от локализации инсульта. У многих людей, перенесших ОНМК, остается частично или полностью парализованной одна сторона тела, появляются нарушения речи, контроля функций мочеиспускания и дефекации, страдают память и познавательные функции. Чем быстрее будет оказана помощь, тем успешнее будет лечение и легче последствия. Как говорят медики, важно успеть в так называемый «золотой час» — первый час после катастрофы.Как распознать инсультК главным симптомам инсульта относят:головокружение, потеря равновесия и координации движения;проблемы с речью;онемение, слабость или паралич одной стороны тела;потемнение в глазах, двоение предметов или их размытие;внезапная сильная головная боль.Если же вы сомневаетесь, что видите у человека симптомы инсульта, Ника Симонова посоветовала провести простой тест из трех заданий.Попросите человека широко улыбнуться, показав зубы. При инсульте улыбка теряет естественность, становится очень напряженной и похожей на оскал, либо односторонней и кривой.Попросите его закрыть глаза, поднять руки и держать их в таком положении 10 секунд. При инсульте мышцы слабеют, держать их поднятыми долго сложно. Если одна рука вообще не поднимается, это тоже верный признак инсульта.Попросите человека повторить какое-нибудь предложение. Например: «Сегодня с утра хорошая погода». Для инсульта характерны нарушения речи, и в этом случае человек плохо справляется с задачей.Если видите, что человеку рядом трудно справиться с заданиями, срочно вызывайте скорую помощь и уточните по телефону, что подозреваете инсульт.

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