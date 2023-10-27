Врач-кардиолог назвал 9 продуктов, которые разжижают кровь - "профилактика тромбоза"

Вот список сильнодействующих натуральных разжижителей крови, которые вы можете добавить в свой рацион и оздоровительный режим, чтобы улучшить кровообращение и предотвратить образование опасных для жизни тромбов, которые могут вызвать серьезные заболевания.Кайенский перецКайенский перец содержит салицилат — природный агент, разжижающий кровь, который ценится за его противотромбозное действие."Он также содержит капсаицин, который, как было доказано в нескольких исследованиях, обладает гиполипидемическими, антигипертензивными, антидиабетическими и противожировыми свойствами", - говорит врач-кардиолог Олег Варфоломеев .По этим причинам кайенский перец часто принимают в форме капсул для улучшения здоровья сердечно-сосудистой системы и кровообращения.Кассия (корица)Корица, особенно корица кассии, богата ароматным органическим фитохимическим кумарином, мощным антикоагулянтом, который фактически используется для производства варфарина – лекарства, используемого для предотвращения образования или увеличения вредных тромбов.Лучше добавлять корицу в еду и напитки, чем принимать добавки с корицей в течение длительного периода времени, что может быть проблематично и может привести к проблемам с печенью из-за повышенного потребления кумарина.Чеснок"Исследование показало, что ежедневное употребление небольшого количества чеснока, особенно свежего, сырого чеснока, может быть полезным для предотвращения тромбоза".Аллицин – один из основных активных компонентов чеснока, придающих ему особый вкус и аромат, – и другие фитосоединения чеснока помогают предотвратить образование тромбов.ИмбирьИмбирь — еще одна противовоспалительная специя, которая может помочь предотвратить свертывание крови. В обзоре литературы, опубликованном в журнале PLoS One, отмечается, что он предотвращает образование тромбов за счет снижения уровня тромбоксана — гормона, который заставляет тромбоциты агрегировать или слипаться, а также сужать артерии.Как и кайенский перец, имбирь содержит салицилат — химическое вещество, способность которого изучалась на предмет предотвращения тромбоза, который возникает, когда в артерии или вене образуется тромб.Гинкго билобаИсследования продемонстрировали мощные антитромбоцитарные свойства гинкго, которые ингибируют агрегацию тромбоцитов и активность тромбина. Фибринолитический эффект гинкго сравним с эффектом стрептокиназы и может иметь высокую терапевтическую ценность.Экстракт листьев гинкго билоба доступен в виде добавок в виде таблеток или капсул, но не забудьте сначала проконсультироваться с врачом.Зеленый чайМощные антиоксиданты в зеленом чае, особенно эпигаллокатехин галлат (EGCG), обладают антиагрегантными и антикоагулянтными свойствами."Катехины зеленого чая помогают предотвратить агрегацию тромбоцитов. Поскольку зеленый чай — это чайный лист, приготовленный на пару, а не такой обработанный, как черный чай или чай улун, вы получите немного больше пользы для здоровья от чайных листьев".Хотя зеленый чай очень полезен, следует соблюдать осторожность, если вам приходится принимать антикоагулянтные препараты.Омега-3 жирные кислоты/рыбий жирПрием добавок омега-3 может улучшить здоровье сердечно-сосудистой системы и помочь предотвратить загустение крови.Омега-3 предотвращает слишком быстрое свертывание крови. В то же время добавки омега-3 помогают снизить уровень холестерина и улучшить здоровье крови.Куркума"Исследование показывает, что куркумин, полезный полифенол в куркуме, ингибирует тромбин — протеазу, которая играет роль в свертывании крови. Ежедневное употребление этой специи карри может помочь сохранить ее естественный антикоагулянтный статус".Витамин ЕВитамин Е обладает противосвертывающей активностью и действует как мощный разжижитель крови. Употребление продуктов, богатых витамином Е, таких как авокадо, миндаль, брокколи, манго, шпинат, семена подсолнечника и цельнозерновые продукты, могут помочь предотвратить заболевания сердца и кровеносных сосудов.

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